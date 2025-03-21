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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал об ослаблении контроля США за санкциями против России

Bloomberg: США ослабили контроль за соблюдением санкций против России
Сюжет
Война санкций
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

США «практически не участвовали» в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения обхода санкций против России, на фоне усилий администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Они уточнили, что американские представители «в основном бездействовали» в группах по предотвращению поставок запчастей и оборудования, используемых для производства оружия, а также по мониторингу и обеспечению соблюдения установленного потолка цен на российскую нефть.

Собеседники также отметили сокращение участия США в усилиях Запада по введению новых ограничений против Москвы. Им неясно, принял ли Вашингтон соответствующее политическое решение или речь идет о нехватке кадров, так как на ряде встреч присутствовали младшие по должности чиновники с ограниченными полномочиями.

Минфин США отказался от комментариев Bloomberg.

Россия считает незаконными западные санкции и настаивает на их отмене.

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Пэм Бонди

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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