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Политика ,  
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Politico узнала, как ЕК планирует «смягчить гнев» Словакии из-за газа

Politico: ЕК обсуждает транзит через Словакию газа из украинских ПГХ
Украина может нарастить импорт газа из Греции и Турции, а после по словацким трубопроводам поставлять его в Европу, пишет Politico. ЕК считает, что это позволит решить конфликт Киева и Братиславы, но эксперты настроены скептически
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает план, согласно которому Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции, который затем будет перенаправляться в трубопроводы Словакии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Предполагается, что в украинских газовых хранилищах будет храниться до 10 млрд куб. м газа.

Впервые предложение было озвучено во время визита представителей ЕК в Киев в конце февраля. По словам собеседников Politico, рассматриваемый план призван разрешить конфликт между Украиной и Словакией, «смягчив гнев» Братиславы из-за потери доходов после прекращения транзита российского газа.

Фицо заявил о моральном праве Словакии прекратить транзит газа на Украину
Политика
Роберт Фицо

С января российский «Газпром» прекратил подачу газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. В компании заявили, что решение принято из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо грозил принять ответные меры в отношении Киева, в том числе наложить вето на военную помощь Евросоюза. По его словам, из-за прекращения поставок российского газа Словакия будет терять по €500 млн в год.

Обсуждаемая схема поставок позволит избежать необходимости покупать российский газ, ускорив реализацию плана Еврокомиссии, направленного на поэтапное прекращение импорта из России к 2027 году (REPowerEU), отмечает Politico. Импортируемый Украиной газ будет поступать в Европу по словацким трубопроводам, что позволит «снова сделать Словакию страной транзита», рассказал собеседник газеты. Минэнерго Украины и Минэкономики Словакии не стали комментировать информацию.

Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину
Бизнес
Фото:ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Опрошенные Politico эксперты отмечают, что при реализации плана может возникнуть «множество логистических проблем». Пропускная способность Трансбалканского газопровода, который проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции, около 2,5 млрд куб. м газа, что намного меньше предполагаемых 10 млрд куб. м, указала старший эксперт по газовому рынку компании ICIS Аура Сабадус.

Экс-глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что соседствующие с Украиной страны, те же самые Словакия и Венгрия, имеют достаточно собственных мощностей для поставок газа. «По моему мнению, эта идея не имеет никакого коммерческого смысла», — сказал Макогон.

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Милена Костерева
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