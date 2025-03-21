Politico узнала, как ЕК планирует «смягчить гнев» Словакии из-за газа

Украина может нарастить импорт газа из Греции и Турции, а после по словацким трубопроводам поставлять его в Европу, пишет Politico. ЕК считает, что это позволит решить конфликт Киева и Братиславы, но эксперты настроены скептически

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Еврокомиссия (ЕК) обсуждает план, согласно которому Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции, который затем будет перенаправляться в трубопроводы Словакии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Предполагается, что в украинских газовых хранилищах будет храниться до 10 млрд куб. м газа.

Впервые предложение было озвучено во время визита представителей ЕК в Киев в конце февраля. По словам собеседников Politico, рассматриваемый план призван разрешить конфликт между Украиной и Словакией, «смягчив гнев» Братиславы из-за потери доходов после прекращения транзита российского газа.

С января российский «Газпром» прекратил подачу газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. В компании заявили, что решение принято из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо грозил принять ответные меры в отношении Киева, в том числе наложить вето на военную помощь Евросоюза. По его словам, из-за прекращения поставок российского газа Словакия будет терять по €500 млн в год.

Обсуждаемая схема поставок позволит избежать необходимости покупать российский газ, ускорив реализацию плана Еврокомиссии, направленного на поэтапное прекращение импорта из России к 2027 году (REPowerEU), отмечает Politico. Импортируемый Украиной газ будет поступать в Европу по словацким трубопроводам, что позволит «снова сделать Словакию страной транзита», рассказал собеседник газеты. Минэнерго Украины и Минэкономики Словакии не стали комментировать информацию.

Опрошенные Politico эксперты отмечают, что при реализации плана может возникнуть «множество логистических проблем». Пропускная способность Трансбалканского газопровода, который проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции, около 2,5 млрд куб. м газа, что намного меньше предполагаемых 10 млрд куб. м, указала старший эксперт по газовому рынку компании ICIS Аура Сабадус.

Экс-глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что соседствующие с Украиной страны, те же самые Словакия и Венгрия, имеют достаточно собственных мощностей для поставок газа. «По моему мнению, эта идея не имеет никакого коммерческого смысла», — сказал Макогон.