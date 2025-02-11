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Политика ,  
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Фицо заявил о моральном праве Словакии прекратить транзит газа на Украину

Украина получает газ по трубопроводу Вояны — Ужгород от иностранных компаний, Словакия имеет моральное право остановить поставки, заявил Фицо. Он также объявил о поступлении российского топлива по «Турецкому потоку»
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Словакия имеет моральное право прекратить транзит природного газа через свою территорию на Украину, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, топливо поступает в Киев по реконструированному трубопроводу Вояны — Ужгород. «Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия к этому не имеет никакого отношения. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассматривать методы прекращения поставок иностранного газа на Украину», — сказал он (цитата по Pravda).

По словам Фицо, эти поставки «оказывают еще большее давление на цены на газ», которые достигли рекордного уровня — около €60 за 1 МВт·ч.

Фицо добавил, что правительство Словакии занимается решением вопроса прекращения транзита российского газа через Украину. «Мы активно занимаемся этой темой как на внутреннем, так и на европейском уровне, потому что в ЕС выставляют себя дураками. Украина может нанести какой пожелает ущерб. Европа же [ничего] не может [сделать] Украине», — считает словацкий премьер.

Он также рассказал, что в Словакию начал поступать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» благодаря усилиям Москвы и Анкары.

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Повседневная жизнь Покровска, ноябрь 2024 года
31 декабря истек срок контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». Он предусматривал прокачку газа в Европу по единственному маршруту через Украину. Москва говорила о готовности продлить соглашение, Киев от этого отказался. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что его страна не позволит «зарабатывать дополнительные миллиарды» России на газе. Фицо грозил принять ответные меры в отношении Киева, в том числе наложить вето на военную помощь ЕС.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Словакия Роберт Фицо транзит газа Газпром Нафтогаз Украины
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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