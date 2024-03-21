Кадры упреждающих ударов Минобороны по диверсантам у границы

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Российские военные нанесли упреждающие удары по украинским диверсантам в районе Украины, «приграничном с Белгородской областью», сообщили в Минобороны. Ведомство показало несколько видео — на одном виден удар в лесополосе, на втором — взрыв в здании.

Минобороны сообщило, что на видео показаны уничтожение пунктов временной дислокации, живой силы и боевой техники диверсантов.