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Военная операция на Украине ,  
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Кадры упреждающих ударов Минобороны по диверсантам у границы

Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры упреждающих ударов Минобороны по диверсантам у границы
Video

Российские военные нанесли упреждающие удары по украинским диверсантам в районе Украины, «приграничном с Белгородской областью», сообщили в Минобороны. Ведомство показало несколько видео — на одном виден удар в лесополосе, на втором — взрыв в здании.

Минобороны сообщило, что на видео показаны уничтожение пунктов временной дислокации, живой силы и боевой техники диверсантов.

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Теги
Минобороны ракетные удары диверсанты
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