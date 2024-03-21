Кадры упреждающих ударов Минобороны по диверсантам у границы
Российские военные нанесли упреждающие удары по украинским диверсантам в районе Украины, «приграничном с Белгородской областью», сообщили в Минобороны. Ведомство показало несколько видео — на одном виден удар в лесополосе, на втором — взрыв в здании.
Минобороны сообщило, что на видео показаны уничтожение пунктов временной дислокации, живой силы и боевой техники диверсантов.
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?