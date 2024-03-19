Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга
Препарат «Виагра» (международное непатентованное название — силденафил) способен предотвратить снижение когнитивных способностей у человека и помочь в профилактике боелзни Альцгеймера, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование ученых из Кливлендской клиники.
Исследование было опубликовано 1 марта в медицинском журнале Journal of Alzheimer's Disease. Его авторы пришли к выводу, что среди пациентов, принимавших силденафил, распространение заболевания ниже на 30-54% по сравнению с теми, кто его не принимал.
Авторы проанализировали две базы данных пациентов — MarketScan Medicare Supplemental и Clinformatics. Они изучали сведения о тех, кому давали силденафил или четыре препарата сравнения (лекарственное средство или плацебо, используемое при проведении клинических исследований) — буметанид, фуросемид, спиронолактон и нифедипин. Также ученые учли пол, возраст, расу и сопутствующие заболевания.
Результаты показали, что применение силденафила было связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера по сравнению с другими препаратами. Они также обнаружили, что силденафил активирует гены в нейронах, которые влияют на рост клеток, улучшает функции мозга и уменьшает риски воспаления.
«Мы использовали искусственный интеллект для интеграции данных из нескольких областей, и все они указывали на потенциал силденафила против этого разрушительного неврологического заболевания», — сказал Фэйсьон Чэн, кандидат наук и директор Института геномной медицины Кливлендской клиники.
К выводу, что виагра снижает риск развития болезни Альцгеймера, пришли также ученые из Университетского колледжа Лондона, исследование вышло в конце февраля в журнале Neurology. В нем участвовали 269 тыс. мужчин с эректильной дисфункцией, у которых в начале исследлования не было когнитивных проблем. Те, кто принимал силденафил и иные препараты, на 18% реже подвержены риску развития болезни Альцгеймера, пришли к выводу ученые.
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