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Bloomberg узнал о планах Туска обвинить главу ЦБ в манипуляциях с курсом

Bloomberg: Туск намерен обвинить главу ЦБ в манипуляциях с валютным курсом
Депутаты от партии премьера «Гражданская платформа» намерены выдвинуть ряд обвинений против Глапиньского — в частности, речь идет о покупке облигаций во время пандемии, резком снижении ставки и манипулировании курсом

Депутаты от партии премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» намерены выдвинуть ряд обвинений против главы Национального банка Адама Глапиньского, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство связывает это со стремлением Туска отправить Глапиньского в отставку.

По словам собеседников, обвинения связаны с покупкой облигаций во время пандемии, продвижением резкого снижения процентной ставки в преддверии всеобщих выборов 2023 года и введением правительства в заблуждение относительно финансовых результатов Центробанка, следует из 68-страничный отчета, который, вероятно, будет представлен в четверг, 21 марта. Документ также содержит обвинения против главы регулятора в манипулировании обменным курсом и действиях по ослаблению национальной валюты — злотого. Глапиньский их отвергает.

По информации Bloomberg, документ был подписан по меньшей мере 115 депутатами сейма из 460. Он может запустить процедуру, которая заставит главу ЦБ предстать перед Государственным трибуналом.

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Глава Центробанка подвергся критике после того, как он допустил неожиданно резкое снижение процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре прошлого года. Его обвинили в пособничестве правящей тогда партии «Право и справедливость» перед выборами.

Глапиньский возглавляет ЦБ второй и последний срок, он истекает в 2028 году. В феврале Bloomberg уже сообщал о намерении Туска вынудить главу Центробанка уйти в отставку. По информации агентства, в отношении него могут начать судебное разбирательство, в том числе в связи с его высказываниями перед выборами о смене власти. Тот, в частности, говорил, что это может привести к политической нестабильности и оказать «очень негативное» влияние на кредитный рейтинг и инвестиции страны.

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