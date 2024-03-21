Bloomberg узнал о планах Туска обвинить главу ЦБ в манипуляциях с курсом

Депутаты от партии премьера «Гражданская платформа» намерены выдвинуть ряд обвинений против Глапиньского — в частности, речь идет о покупке облигаций во время пандемии, резком снижении ставки и манипулировании курсом

Депутаты от партии премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» намерены выдвинуть ряд обвинений против главы Национального банка Адама Глапиньского, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство связывает это со стремлением Туска отправить Глапиньского в отставку.

По словам собеседников, обвинения связаны с покупкой облигаций во время пандемии, продвижением резкого снижения процентной ставки в преддверии всеобщих выборов 2023 года и введением правительства в заблуждение относительно финансовых результатов Центробанка, следует из 68-страничный отчета, который, вероятно, будет представлен в четверг, 21 марта. Документ также содержит обвинения против главы регулятора в манипулировании обменным курсом и действиях по ослаблению национальной валюты — злотого. Глапиньский их отвергает.

По информации Bloomberg, документ был подписан по меньшей мере 115 депутатами сейма из 460. Он может запустить процедуру, которая заставит главу ЦБ предстать перед Государственным трибуналом.

Глава Центробанка подвергся критике после того, как он допустил неожиданно резкое снижение процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре прошлого года. Его обвинили в пособничестве правящей тогда партии «Право и справедливость» перед выборами.

Глапиньский возглавляет ЦБ второй и последний срок, он истекает в 2028 году. В феврале Bloomberg уже сообщал о намерении Туска вынудить главу Центробанка уйти в отставку. По информации агентства, в отношении него могут начать судебное разбирательство, в том числе в связи с его высказываниями перед выборами о смене власти. Тот, в частности, говорил, что это может привести к политической нестабильности и оказать «очень негативное» влияние на кредитный рейтинг и инвестиции страны.