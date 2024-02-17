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Политика ,  
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Bloomberg узнал о готовности Туска попробовать снять с поста главу ЦБ

Bloomberg: премьер Польши Туск одобрил попытку снять с поста главу ЦБ
В отношении главы Центробанка Польши Глапинского могут начать судебное разбирательство, в том числе в связи с его высказываниями перед выборами, дабы вынудить уйти в отставку. Это еще один эпизод борьбы Туска с прежней властью
Адам Глапиньский
Адам Глапиньский (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Новый глава польского правительства Дональд Туск готовится вынудить главу Центробанка Адама Глапинского уйти с поста, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Туск «дал зеленый свет» тому, чтобы руководителя ЦБ подвергли судебному преследованию по обвинениям в участии в политической поддержке в преддверии парламентских выборов в октябре прошлого года. В частности, тот заявлял, что смена правительства (ранее его возглавлял Матеуш Моравецкий, правящей была партия «Право и справедливость») может привести к политической нестабильности и оказать «очень негативное» влияние на кредитный рейтинг и инвестиции страны.

Глапинского также собираются обвинить в попытках ввести администрацию в заблуждение относительно финансовых результатов ЦБ за прошедший год. Сам он отрицает какие-либо нарушения.

Изучить подозрения в отношении главы ЦБ могут предложить 115 законодателей в рамках работы парламентского комитета, потом будет принято решение, рассмотрят ли дело в суде.

Bloomberg отмечает, что дело может выйти за рамки Польши, на уровень ЕС. В декабре председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила Глапинскому, что тот может обратиться в Верховный суд ЕС в связи с попытками отстранить его от должности, поскольку если такое решение не будет законным, то может повлиять на независимость учреждения.

Bloomberg отмечает, что это преследование — часть борьбы Туска с националистической оппозицией, в ее рамках началось вытеснение с позиций общественных вещателей, государственных прокуроров и судей. В частности, в декабре были уволены руководители общественного телеканала TVP, «Польского радио» и Польского агентства печати, которые находились под управлением сторонников прежней партии власти.

В январе под арестом оказались экс-глава польского МВД Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик по повторным обвинениям в злоупотреблении полномочиями во время работы обоих в Центральном антикоррупционном бюро. Дело связывали с местью Туска, поскольку в 2009 году Каминьский представил тому секретное письмо, показывающее масштабы коррупции в тогдашнем правительстве, но в итоге сам стал подозреваемым по делу.

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Дональд Туск Польша Центробанк
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