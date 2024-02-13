Премьер Польши рассказал о масштабах прослушки в стране с помощью Pegasus

Накануне польская RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщила, что спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus польских политиков и бизнесменов. Туск информацию подтвердил и поручил передать доказательства президенту

Дональд Туск (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании кабмина заявил, что имеет «100-процентные доказательства» незаконного использования в республике израильского программного обеспечения Pegasus в сборе данных на известных политиков и бизнесменов, передает Wiadomosci.

Накануне польская радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщила, что спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus в том числе экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, самого Дональда Туска, а также других известных политиков, бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей.

«У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает на 100% закупку и использование Pegasus легально и нелегально. Список жертв этих практик, к сожалению, очень длинный. Этот документ, который у меня в руках, увы, подтверждает то, чего мы больше всего опасались», — сказал Туск.

Он также поручил министру юстиции Збигневу Жобро предоставить президенту Анджею Дуде пакет документов с доказательствами незаконного использования шпионского ПО. «Этот документ, который у меня на руках, подтверждает, что по инициативе ЦБА (Центральное антикоррупционное бюро Польши) был сделан запрос на финансирование Pegasus со стороны Фонда правосудия (государственный целевой фонд, направленный на помощь потерпевшим и свидетелям. — РБК), что подтвердил министр Жобро», — добавил премьер.

Pegasus разработана израильской NSO Group. Программа позволяет обходить шифрование и получать полный контроль над телефоном, включая доступ к фотографиям, сообщениям, контактам, геолокации, камере и микрофону. Заражены могут быть устройства как на iOS, так и на Android.

The New York Times (NYT) называла программу «самым мощным в мире кибероружием». Согласно результатам расследования газеты от января 2022-го, Израиль был активным пользователем этого ПО.

В июле 2021 года несколько СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz, Les Echos и другие) сообщили, что власти ряда стран (Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Израиля, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды, Саудовской Аравии) следили за журналистами, политиками и активистами через их смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus.



NSO Group назвала расследование безосновательным и заявила, что работает с соблюдением этических норм. Производитель шпионского ПО утверждает, что продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют его продукцию не по назначению.