Омбудсмен ДНР обратится в СК из-за «новых видов пыток» ВСУ над пленными

Дарья Морозова (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Украинские военные пытали российских пленных солдат, сообщила «РИА Новости» омбудсмен ДНР Дарья Морозова. «Речь о новой партии наших вырученных ребят», — уточнила она.

По ее словам, ВСУ применяют «все новые виды пыток», однако «сломать» пленных им не удалось.

Информацию о пытках российских военных власти ДНР передадут в Следственный комитет, сообщила Морозова. «Все это ляжет в одно большое уголовное дело против Украины», — добавила она, выразив надежду, что виновные будут наказаны.

9 марта Морозова сообщила о возвращении 39 военнослужащих ДНР из плена ВСУ. Большинство из них, по ее словам, были призваны в рамках мобилизации. «Среди них есть те, кто провел в застенках врага почти год», — говорила Морозова. Позже она сообщила, что десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Военнослужащие были частью большого обмена пленными между Киевом и Москвой. Минобороны 7 марта сообщало, что всего вернуло из плена, где им грозила смертельная опасность, 90 военных. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в страну вернулись 130 человек — 126 мужчин и четыре женщины. Среди них бойцы с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также военные, взятые в плен в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара.

За несколько дней до этого, 4 марта, Морозова рассказывала о еще одной группе освобожденных из плена. Тогда в ДНР вернулись девять военных и один священник.