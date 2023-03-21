NHK сообщил о предстоящем визите премьера Японии на Украину

Японский премьер Фумио Кисида досрочно завершил визит в Индию, где он призвал Нарендру Моди осудить Россию за начало военных действий, и направился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским

Нарендра Моди и Фумио Кисида (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта приедет на Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает канал NHK со ссылкой на источники в японском правительстве.

Накануне Кисида прибыл в Индию, где встретился с премьером Нарендрой Моди. Ожидалось, что этот визит продлится до среды, 22 марта. NHK отмечает, что изначально Кисида собирался после этого вернуться в Японию, однако планы изменились.

Журналист NHK сообщает, что Кисида уже сел на поезд в польском городе Пшемысль на границе с Украиной. Кисида также оставался единственным лидером страны — члена G7, не посетившим страну после начала военных действий.

В конце февраля в правящей Либерально-демократической партии Японии заявили, что Кисида может в целях безопасности заранее не уведомлять парламент о своей поездке на Украину.

Как написал накануне Bloomberg, в Нью-Дели на встрече с Моди Кисида призвал индийского премьера осудить Россию за начало военных действий на Украине. Агентство отмечало, что страны G7, где сейчас председательствует Япония, хотят добиться от других государств более широкой поддержки санкционных мер, введенных против Москвы, включая потолок цен на российскую нефть. Индия не присоединилась к ограничениям и с начала военной операции нарастила закупки российского сырья.

В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны». Несколько месяцев спустя он поддержал эту мысль, заявив: «Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание. Наша эра не должна быть эпохой войн!»

Япония ввела несколько пакетов санкций против России и предоставила Украине финансовую помощь. В феврале Nikkei сообщил о планах Токио пригласить Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите «Семерки», который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.