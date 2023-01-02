Nikkei узнала о желании Японии пригласить Зеленского на саммит G7

Председательствующая в «Семерке» Япония хочет создать условия для «интенсивного обсуждения» боевых действий на Украине и подготовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня

Владимир Зеленский (Фото: Nathan Howard / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Япония, которой в 2023 году переходит статус председателя G7, намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите «Семерки», сообщает газета Nikkei. Встреча пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Как пишет газета, Токио хотел бы создать условия «для интенсивного обсуждения» боевых действий на Украине. Выступление Зеленского позволит лидерам G7 «напрямую узнать» о ситуации в стране.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается в январе посетить другие страны «Семерки», в первую очередь Великобританию, Францию, Италию и США. Газета пишет, что для Токио координация действий лидеров стран-членов объединения в вопросе урегулирования на Украине стала бы важным шагом в подготовке к возможному конфликту Тайваня и властей КНР.

Летом 2022-го Зеленский принял приглашение канцлера Германии Олафа Шольца поучаствовать в саммите G7, который прошел 26-28 июня в Эльмау. Президент также участвовал в экстренном онлайн-саммите «Семерки» 11 октября, на следующий день после массированных ударов российских военных по объектам инфраструктуры страны. 13 декабря Зеленский направил обращение к странам G7, в котором перечислил «шаги к миру»: предоставление Киеву современных видов вооружений, помощь в сохранении финансовой и энергетической стабильности, а также созыв саммита для обсуждения «формулы мира».

Кроме того, в июне Зеленский выступил на саммите НАТО в Мадриде, а в ноябре — на встрече лидеров стран G20 на Бали; выступления прошли в онлайн-формате. В декабре украинский президент впервые с начала военной операции на Украине совершил зарубежный визит — он посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом; тот пообещал Украине поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot.