Лавров заявил о невозможности отобрать Крым у России

Крымский мост (Фото: Global Look Press)

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что крымский полуостров будет навсегда связан с Россией, независимо от мнения Запада по этому поводу. Об этом говорится на сайте российского МИДа.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — заявил он.

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Министр указал, что Крым стал российским «в полном соответствии с международным правом». Он также отметил, что в 2014 году к власти в Киеве в результате «антиконституционного вооруженного переворота» пришли националисты и неонацисты, которые угрожали безопасности крымчан.

«Сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом», — добавил Лавров.