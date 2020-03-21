WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

По данным газеты, нефтяной альянс США с Саудовской Аравией может стабилизировать цены на нефть. Американские чиновники также опасаются, что страна укрепит отношения с Россией после того, как устранит разногласия

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Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Сторонники плана сообщили газете, что такое решение позволит избежать серьезных обвалов нефтяных цен. Кроме того, это может ослабить партнерство Саудовской Аравии с Россией и укрепить ее сотрудничество с США.

Газета отмечает, что американские чиновники рассматривают несколько вариантов сотрудничества. Согласно одному из сценариев, власти США не будут координировать добычу нефти, которую сейчас контролирует частный сектор, однако они могут активнее использовать национальные запасы топлива и экономические стимулы для того, чтобы избежать резких скачков цен. Другой вариант предполагает, что США могут предоставить Саудовской Аравии юридические гарантии за ее деятельность на нефтяном рынке.

Представители администрации сообщили газете, что увидели возможность в разногласиях между Моской и Эр-Риядом и хотят быть на два шага вперед прежде чем страны наладят отношения.