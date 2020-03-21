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WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

По данным газеты, нефтяной альянс США с Саудовской Аравией может стабилизировать цены на нефть. Американские чиновники также опасаются, что страна укрепит отношения с Россией после того, как устранит разногласия
Фото: David McNew / Getty Images

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Сторонники плана сообщили газете, что такое решение позволит избежать серьезных обвалов нефтяных цен. Кроме того, это может ослабить партнерство Саудовской Аравии с Россией и укрепить ее сотрудничество с США.

Газета отмечает, что американские чиновники рассматривают несколько вариантов сотрудничества. Согласно одному из сценариев, власти США не будут координировать добычу нефти, которую сейчас контролирует частный сектор, однако они могут активнее использовать национальные запасы топлива и экономические стимулы для того, чтобы избежать резких скачков цен. Другой вариант предполагает, что США могут предоставить Саудовской Аравии юридические гарантии за ее деятельность на нефтяном рынке.

СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом
Политика

Представители администрации сообщили газете, что увидели возможность в разногласиях между Моской и Эр-Риядом и хотят быть на два шага вперед прежде чем страны наладят отношения.

Пока концепцию обсуждают на уровне чиновников Минэнерго, ее пока не одобрили другие представили власти и Белый дом, а также пока не представили Эр-Рияду. Для разработки договора могут потребоваться месяцы. Но уже на первых этапах обсуждения план вызвал неодобрение со стороны Госдепа, который считает его нежизнеспособным и утверждает, что США не смогут дать саудовцам то, что им нужно, сообщили несколько знакомых с ситуацией источников газеты.

В начале марта Россия не согласилась на условия сделки ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия предложила дополнительно на 1,5 млн баррелей в сутки сократить добычу нефти из-за ситуации с коронавирусом. В результате с 1 апреля ОПЕК+ перестанет действовать, что позволит нефтедобывающим компаниям увеличивать объемы по своему усмотрению. После развала сделки Эр-Рияд пообещал на 26% (до 12,3 млн баррелей в сутки) увеличить поставки топлива и на 1 млн баррелей в сутки — добычу. Москва, как сообщал Bloomberg, готова к тому, что мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, но просить о перемирии первой не собирается.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Саудовская аравия, цены на нефть
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СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом
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