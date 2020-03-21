В Госдепе США заявили о враждебных действиях России в сфере энергетики

Россия использовала энергетику во враждебных целях. Об этом на брифинге заявил старший представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о том, будут ли США вводить санкции, чтобы стабилизировать цены на нефть.

«Мы не говорим о санкциях. Мы не заглядываем вперед. Говорить об этом — совершенно против нашей политики, поэтому я не буду это комментировать... Не только мы в департаменте или исполнительная власть, но и конгресс приводил несколько примеров того, когда Россия использовала энергетику как зловредный игрок, во враждебных целях», — заявил он.

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