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Падение цен на нефть ,  
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Песков счел «весенним обострением» сообщения о планах США по санкциям

Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Намерение США ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть является «весенним обострением». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Относительно возможных санкций — это скорее относится к категории «весеннего обострения», спровоцированного коронавирусом, страдающих русофобией», — отметил он.

Ранее газета WSJ узнала, что в Белом доме рассматривают возможность ввести санкции против России для воздействия на рынок нефти и стабилизации цен на нем. В то же время Вашингтон не намерен вводить ограничительные меры против Саудовской Аравии — американцы собираются договариваться, используя дипломатическое давление для того, чтобы Эр-Рияд вернулся к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+.

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Экономика

Обвал цен на нефть произошел 9 марта после того, как страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении объемов добычи нефти на фоне коронавируса. Россия выступила против дополнительного сокращения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в нужное время может вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке.

Теги: США, Дмитрий Песков, санкции, нефть
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