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Россиянам предложили упростить процедуру вывоза алкоголя
Подкомиссия под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина выступила за снятие ограничений, связанных с вывозом из России алкогольных напитков, предназначенных для личного потребления
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Выезжающие из страны россияне могут получить право вывозить с собой без оформления таможенной декларации больше алкогольных напитков, предназначенных для личного потребления. С таким предложением выступила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. ​

В ходе заседания под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина подкомиссия признала целесообразным исключить из перечня товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, вывозимые за границу алкогольные напитки.

​«Предлагаемая мера направлена на минимизацию излишних ограничений. Она освобождает выезжающих из стран-членов ЕАЭС от необходимости таможенного декларирования алкогольной продукции, вывозимой в личных целях», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

По действующим правилам, товары для личного пользования через таможенную границу ЕЭАС (в союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) можно перемещать без оформления декларации и уплаты пошлин. Однако этиловый спирт, а также любые алкогольные напитки и пиво общим объемом более 5 литров, перемещаемые через границу лицом в возрасте 18 лет и старше, к таким товарам не относятся (лица младше 18 лет алкоголь через границу вообще возить не должны).

Алкогольные напитки и пиво в объеме не более 3 литров можно ввозить в Россию (и вообще на территорию ЕАЭС) в сопровождаемом или несопровождаемом багаже беспошлинно, за четвертый и пятый литр придется заплатить пошлину в €10. Вывоз алкоголя из России в багаже пассажиров де-факто и так никак не ограничен. Впрочем, выезжающим за границу стоит помнить о том, что свои нормы беспошлинного ввоза алкоголя существуют и в других странах, причем в большинстве случаев они меньше пресловутых пяти литров.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития
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