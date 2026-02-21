В Госдуму внесли проект о выезде из страны детей трудовых мигрантов после 18 лет

В Госдуму внесли законопроект о выезде детей мигрантов из страны в 18 лет

Депутаты рассмотрят законопроект с запретом на выдачу патента мигрантам с низкими доходами. Кроме того, согласно инициативе, дети иностранцев по достижении 18 лет должны будут покинуть страну или самостоятельно получить патент

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий новые ограничения для иностранных трудовых мигрантов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Инициатива подразумевает, что дети мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии оплаты иностранцем фиксированного авансового платежа по НДФЛ на себя и на каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут в течение месяца выехать из страны или подать заявление на получение собственного разрешения на работу.

Кроме того, там содержится запрет на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума. В заявке будет отказано, если «сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода», — говорится в проекте.

Патент иностранного гражданина — это документ, который дает право легально работать на территории России. Его нужно оформлять гражданам стран, с которыми действует безвизовый режим. Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза, то есть Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии: они имеют возможность работать в России на тех же основаниях, что и россияне.

При этом для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, говорится в тексте. Кроме того, мера не будет распространяться на случаи, когда патент впервые оформляется иностранцем или он работает у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В начале февраля МВД предложило напрямую наказывать генеральных подрядчиков за привлечение на стройки мигрантов без разрешений на работу и патентов. За первое нарушение будет грозить до 800 тыс. руб, за повторное — до 2,5 млн руб. Действующее законодательство не предусматривает ответственности для генподрядчика за нахождение на стройплощадке мигрантов без разрешений на работу, если они оформлены через субподрядчиков.

Как считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, в России есть «определенная потребность» в рабочих руках, но ее надо закрывать исключительно через целевой набор. Эта инициатива позволит больше контролировать пребывание иностранцев в России, считают эксперты, однако это может повлиять на малый бизнес и привести к дефициту рабочей силы.