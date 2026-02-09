МВД призвало ужесточить меры за незаконный труд мигрантов на стройках
МВД России разработало законопроекты, ужесточающие ответственность за незаконное привлечение мигрантов к работе на строительных объектах. Документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается в закон о правовом положении иностранных граждан в России и Кодекс об административных правонарушениях.
Инициативы предполагают возложение прямой обязанности на генеральных подрядчиков по обеспечению соблюдения миграционного законодательства для всех работников на стройке, включая тех, кто трудоустроен через субподрядчиков. Речь идет о проверке наличия у мигрантов разрешительных документов, в том числе патента, а также о соблюдении региональных квот и ограничений. Кроме того, мигрант, работающий на строительном объекте, не должен состоять в реестре контролируемых лиц (РКЛ), говорится в проекте.
«В целях повышения прозрачности процесса привлечения юридическими лицами к трудовой деятельности иностранных работников и эффективности противодействия различным схемам «теневой» занятости иностранных граждан на объектах строительства законопроектом предлагается установление персональной административной ответственности индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц», — говорится в пояснительной записке.
В случае нарушений генподрядчику будет грозит штраф от 500 тыс. до 800 тыс. руб. За повторные нарушения сумма вырастет до 1,5 млн — 2,5 млн руб. Предлагаемый срок вступления закона в силу — 180 дней с момента официального опубликования. Такой срок нужен, чтобы подрядчики привели заключенные ими гражданско-правовые договоры в соответствие с новыми нормами.
Материал дополняется
