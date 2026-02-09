 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов⁠,
0

МВД призвало ужесточить меры за незаконный труд мигрантов на стройках

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МВД России разработало законопроекты, ужесточающие ответственность за незаконное привлечение мигрантов к работе на строительных объектах. Документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается в закон о правовом положении иностранных граждан в России и Кодекс об административных правонарушениях.

Инициативы предполагают возложение прямой обязанности на генеральных подрядчиков по обеспечению соблюдения миграционного законодательства для всех работников на стройке, включая тех, кто трудоустроен через субподрядчиков. Речь идет о проверке наличия у мигрантов разрешительных документов, в том числе патента, а также о соблюдении региональных квот и ограничений. Кроме того, мигрант, работающий на строительном объекте, не должен состоять в реестре контролируемых лиц (РКЛ), говорится в проекте.

«В целях повышения прозрачности процесса привлечения юридическими лицами к трудовой деятельности иностранных работников и эффективности противодействия различным схемам «теневой» занятости иностранных граждан на объектах строительства законопроектом предлагается установление персональной административной ответственности индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц», — говорится в пояснительной записке.

В случае нарушений генподрядчику будет грозит штраф от 500 тыс. до 800 тыс. руб. За повторные нарушения сумма вырастет до 1,5 млн — 2,5 млн руб. Предлагаемый срок вступления закона в силу — 180 дней с момента официального опубликования. Такой срок нужен, чтобы подрядчики привели заключенные ими гражданско-правовые договоры в соответствие с новыми нормами.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Суд в Москве заблокировал два сервиса по «оптимизации налогов» Технологии и медиа, 13:23
Алиханов сообщил о планах фармкомпаний России выйти на саудовский рынок Экономика, 13:22
«Грамота.ру» назвала экономической фразой года «бабушкину схему» Общество, 13:20
В брокере ВТБ назвали принципы «перезагрузки» портфеля на 2026 год Инвестиции, 13:16
Идущий на выборы экс-премьер Франции призвал «выбить высокомерие» из США Политика, 13:02
Российские пользователи пожаловались на сбой в Telegram Технологии и медиа, 13:00
Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026 Спорт, 12:59
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Песков заявил об отсутствии ответа на схему оплаты взноса в «Совет мира» Политика, 12:57
Взять власть в компании в свои руки. Чем помогут научные эксперименты Образование, 12:56
Трамп разозлился из-за «пощечины». Чем запомнился Супербоул 2026 года Спорт, 12:51
Выживший в Охотском море Пичугин частично признал вину в гибели родных Общество, 12:49
Максимальная цена 1 кв. м в новостройках Москвы превысила ₽10 млн Недвижимость, 12:48
Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе Политика, 12:45
Экс-главу райсуда Ростова-на-Дону приговорили к десяти годам за взятку Общество, 12:45