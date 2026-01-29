Эксперты назвали риски введения организованного набора мигрантов

Организованный набор мигрантов позволит больше контролировать их пребывание в России, считают эксперты. Однако это может повлиять на малый бизнес и привести к дефициту рабочей силы, предупреждают во ФНИИСЦ РАН

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Представители МВД, депутаты и ученые обсудили на конференции «Новая миграционная политика России» нужно ли вводить на федеральном уровне организованный набор мигрантов. При организованном наборе мигрант приезжает для трудоустройства у определенного работодателя, регистрируется в специальной системе и при нарушении правил лишается возможности находиться в России.

Глава комитета по труду Госдумы Ярослав Нилов, выступая на дискуссии в Высшей школе госуправления Президентской академии (РАНХиГС), признал, что в России есть «определенная потребность» в рабочих руках, но подчеркнул, что ее надо закрывать исключительно через целевой набор. Он отметил, что в последнее время был принят на законодательном уровне ряд решений, повышающих уровень контроля миграционных процессов, но все же, по его мнению, есть и недоработки.

Замначальника департамента внешней трудовой миграции Миграционной службы МВД Николай Скоба отметил, что МВД приступило к внедрению организованных механизмов по трудоустройству иностранцев и цифровизации процессов, связанных с миграцией. Он также перечислил принципы, которыми ведомство при этом руководствуется: «упорядочивание миграционных процессов, чтобы государство понимало, кто и на каких основаниях находится в стране; обеспечение безопасности граждан и государства; ориентация на потребности экономики и регионов; интеграция мигрантов, включая знание ими языка и уважение к традициям».

Виктория Леденева из Института демографических исследований Социологического центра (ФНИИСЦ) РАН отметила, что регионы, в которые приезжает мало мигрантов, беспокоятся, что, в случае введения новых правил на федеральном уровне, «останутся совсем без мигрантов». «Это нужно контролировать в тех регионах, которые миграционно привлекательные», — считает она.

«Малый бизнес тоже на сегодняшний день не может быть в рамках организованного набора. И что самое главное, о чем мы часто говорим на разных площадках, — и в администрации президента, и в Государственной думе — о том, что почему-то при разработке этих инициатив я нигде не вижу, чтобы было описано, как мигрант должен уехать», — добавила Леденева.

В конце 2025 года МВД предложило провести эксперимент по привлечению иностранных работников в порядке организованного набора. В рамках эксперимента будут созданы реестры работодателей / заказчиков услуг и иностранных граждан. Нанять мигранта (или устроиться на работу) можно будет только попав в реестр. Правительство сможет ежегодно устанавливать квоту для найма по оргнабору. НДФЛ с доходов таких работников будет уплачиваться в бюджет регионов в виде фиксированных авансовых платежей.

Если иностранец будет работать у другого работодателя, в другом регионе или по другой специальности, его исключат из реестра. Попасть обратно он сможет не ранее чем через год. Такая же санкция будет предусмотрена, если иностранец перестанет выходить на контакт с работодателем.

Эксперимент планируется провести с начала 2027 по конец 2029 года во всех регионах, кроме Москвы и Московской области. МВД подготовило соответствующие законопроекты, но они пока не внесены в Госдуму.

Как сработало ограничение патентов

Депутат Нилов напомнил, что регионы сейчас имеют возможность самостоятельно регулировать определенные вопросы на рынке труда, но не всегда ими пользуются. «Например, выдача патента. Ведь патент можно выдавать целевым образом. Например, нужны сварщики в регионе. Ну, давайте сварщику давать патент для работы сварщиком. А ему выдают универсальный патент и он работает где угодно. Это неправильно», — уверен депутат.

Леденева рассказала о проведенном учеными анализе данных на правовых и юридических порталах. Они выяснили, что в большинстве регионов было принято решение указывать профессию мигранта в патенте и лишь в части регионов этого не делают. Она отметила, что указание профессии в патенте повышает управляемость режима привлечения мигрантов, но при этом может снижать гибкость занятости.

Она рассказала, что ограничения на работу безвизовых мигрантов по патентам в регионах в некоторых случаях привело к негативным последствиям, в том числе вызвало дефицит рабочей силы в таких отраслях как строительство, такси, доставка, общепит. «В Краснодарском крае был введен полный запрет в 2025 году. В итоге это замедлило многие проекты, вызвало отток мигрантов, но при этом произошел рост зарплат на 15%. Соответственно, себестоимость продукции также увеличилась», — привела она пример. В Санкт-Петербурге, по словам Леденевой, после введения ограничений произошел рост цен на услуги, например, такси, ЖКХ, доставки. Помимо этого, с одной стороны, при введении региональных ограничений высвобождаются вакансии, с другой — растет нелегальный труд мигрантов.