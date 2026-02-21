 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

CNN рассказал о разработке Китаем ядерного оружия нового поколения

CNN: по данным разведки США, Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения
По данным разведки США, Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения, в частности ракеты, способные нести несколько боеголовок, и тактическое оружие малой мощности, сообщает CNN. Пекин отрицает проведение испытаний
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Разведывательные службы США полагают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и за последние годы провел как минимум одно тайное испытание в рамках модернизации своего арсенала, сообщили источники CNN, знакомые с оценками американской разведки.

По их данным, в США считают, что Китай разрабатывает ракеты с разделяющейся головной частью, а также тактическое ядерное оружие малой мощности, которое можно применить, в частности, в случае конфликта вокруг Тайваня.

По словам собеседников телеканала, на основе доказательств, собранных в рамках анализа того, что в США считают ядерным взрывным испытанием, проведенным в Лобноре в 2020 году, американские чиновники пришли к выводу, что решение провести его было мотивировано стремлением Китая к созданию ядерного оружия следующего поколения.

В Вашингтоне полагают, что одной из причин возобновления испытаний Пекином является отсутствие у него достаточных данных о применении ядерного оружия на практике. «У них есть оружие совершенно нового поколения, для которого у них нет базы данных», — сказал один из источников CNN, знакомый с ситуацией.

В Пентагоне заявили телеканалу, что ведомство «не комментирует оценки разведки, связанные с конкретными предполагаемыми ядерными испытаниями». Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что «Соединенные Штаты исказили и очернили ядерную политику Китая».

«Это политическая манипуляция, направленная на достижение ядерной гегемонии и уклонение от своих собственных обязательств в области ядерного разоружения, — сказал он. — Китай решительно выступает против подобных заявлений. Утверждения США о проведении Китаем ядерных испытаний совершенно необоснованны».

Responsible Statecraft оценил, кому выгодна гонка вооружений после ДСНВ
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вашингтон обвинил Пекин в проведении ядерных взрывных испытаний в начале февраля. Как заявили в Госдепе, США располагают данными о том, что Китай провел испытания глубоко под землей, чтобы скрыть это. Однако сейсмическая активность магнитудой 2,76, зафиксированная 22 июня 2020-го, не была похожа на землетрясение или контролируемый взрыв в горнодобывающей промышленности, рассказал глава Бюро по контролю над вооружениями и нераспространению Госдепартамента США Кристофер Йо. Он призвал Пекин признаться в проведении испытаний.

В Китае опровергли эти заявления и подчеркнули, что придерживаются «политики неприменения ядерного оружия первым» и моратория на ядерные испытания.

Как отмечают источники CNN, выбор времени, когда Вашингтон решил раскрыть эти данные, также примечателен, поскольку США хотят, чтобы Китай присоединился к новому соглашению по ядерному оружию. В начале февраля истек срок действия Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США. Обе стороны настаивают, что в новом соглашении должны участвовать и другие ядерные державы: Москва считает, что в него необходимо включить Великобританию и Францию.

На фоне обвинения в адрес Пекина США пригрозили вернуться к ядерным испытаниям «на равной основе» с Россией и Китаем. Москва также отвергала заявления о нарушении моратория на ядерные испытания. Собеседники CNN говорят, что в конечном счете от проведения испытаний взрывчатых веществ больше выиграет Китай, чем США, потому такая ядерная риторика вызывает вопросы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ядерное оружие ядерные испытания Китай США
