Как США со ссылкой на Россию и КНР обосновали мощность ядерных тестов

Администрация Дональда Трампа, обосновывая свой возврат к ядерным испытаниям, привела новые подробности подземного взрыва, который в 2020 году, как там считают, провела КНР. Пекин эти обвинения отвергает. Подробнее — в статье РБК

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Во вторник помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что США вернутся к ядерным испытаниям «на равной основе» с Россией и Китаем. «Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса <...> как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику», — уточнил он.

В феврале представители США уже несколько раз повторили свои обвинения в проведении ядерных испытаний в адрес Китая и России, подчеркнув, что эти страны нарушают провозглашенные ими односторонние моратории на такие тесты. В большей степени в Вашингтоне делают акцент на действиях Пекина и называют конкретную дату проведенных в КНР ядерных испытаний.

Впервые с такими обвинениями выступил президент США Дональд Трамп, обосновывая в октябре 2025 года свое решение возобновить ядерные испытания в США: сначала он объявил, что поручил Пентагону «начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе» из-за «ядерных испытаний других стран»; чуть позже в интервью CBS News он сказал, что Россия и Китай «проводят тестовые взрывы, но не говорят об этом», также «определенно» тестовые взрывы проводили КНДР и Пакистан, утверждает политик.

Президент России Владимир Путин в ответ на это поручил профильным ведомствам проанализировать всю информацию по ядерным испытаниям других стран и «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия». На февраль 2026 года о каких-либо решениях на этот счет Москва не сообщала.

О каких испытаниях в других странах сообщают США

6 февраля заместитель госсекретаря США Томас Динанно, который отвечает за контроль над вооружениями и международную безопасность, заявил на Конференции по разоружению в Женеве: США известно, что Китай проводит тестовые ядерные взрывы, «включая подготовку к испытаниям с заявленной мощностью в сотни тонн». По его утверждению, чтобы скрыть эти испытания, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) использовала метод «декаплинга» (decoupling), позволяющий ослабить сейсмический эффект при ядерном взрыве. Для этого тест проводят под землей в полости достаточно большого объема, чтобы ударная волна, отразившись от ее стенок, осталась «запертой» и создала лишь незначительные сейсмические волны. Одно из таких испытаний Китай провел 22 июня 2020 года, заявил Динанно.

Говоря о России, Динанно упомянул ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении международных договоров по контролю над вооружениями. В опубликованном в апреле 2025 года отчете сказано, что Москва проводила сверхкритические ядерные испытания, — по информации Вашингтона, она делала это после 1996 года, когда подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и подтвердила свой односторонний мораторий на такие взрывы. «Сохраняются опасения, связанные с этими прошлыми действиями, а также с неопределенностью и отсутствием прозрачности в отношении деятельности России на Новой Земле», — говорится в докладе. Подобную формулировку ведомство включает в доклад ежегодно, не уточняя, когда, где и как Россия провела ядерные взрывы.

Помощник госсекретаря США Йо, выступая 17 февраля в Институте Хадсона в Вашингтоне, привел больше подробностей, сконцентрировавшись опять же на Китае. По его словам, на проведение ядерного испытания в КНР указывает то, что 22 июня 2020 года станция мониторинга PS23 в Маканчи (Казахстан) зафиксировала сейсмическую активность магнитудой 2,75 в районе полигона Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. «Судя по данным, которые я проанализировал, вероятность того, что это было что-то иное, кроме взрыва, очень мала. <...> Это вполне соответствует тому, что можно ожидать от испытания ядерного заряда определенной мощности», — заявил Йо.

Он также пояснил, что означает проведение ядерных испытаний «на равной основе». «Равная основа предполагает ответ на ранее установленный стандарт. Чтобы оценить этот стандарт, достаточно взглянуть на Китай и Россию». По его словам, Пекин планировал испытание в сотни тонн, и эту цифру США считают за основу. «Решение о том, что с этим делать, за президентом [США]», — резюмировал Йо. Его слова опубликовал на своей странице в соцсети X Динанно, добавив: «Мы надеемся на диалог, который будет способствовать реализации мечты президента Трампа на мир с меньшим количеством ядерного оружия. Сегодня мы не можем мириться с ядерными испытаниями других государств, которые ставят нас в невыносимо невыгодное положение».

СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания в 1990 году. Инициативу поддержали Великобритания и США. В 1996 году Генеральная ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью исключить возможность проведения испытательных взрывов. В нем приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. За те годы, что он открыт к подписанию, этого так и не произошло. Восемь из 44 государств — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Единственное ограничение, которое удерживает страны от ядерных испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие тестовые взрывы. Россия и США объявили о них в 1992 году, КНР — в 1996-м. Великобритания, не делавшая подобных заявлений, не проводит испытания с 1991 года. Франция закрыла свои полигоны в 1990-х годах. После 1996 года были проведены десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели на них моратории) и шесть — КНДР. Последнее ядерное испытание — это был подземный взрыв — Северная Корея провела 3 сентября 2017 года.

Как отреагировали Пекин, Москва и Организация по запрещению ядерных испытаний

Китай и Россия обвинения США отвергают. В МИД КНР, в частности, сказали, что эти обвинения «не имеют под собой никаких фактических оснований». «Китай выступает против того, чтобы США создавали предлог для возобновления собственных ядерных испытаний, — заявил 11 февраля представитель ведомства Линь Цзян. — Китай настоятельно призывает американскую сторону подтвердить приверженность пятерки ядерных государств мораторию на ядерные испытания, поддерживать согласие о запрете ядерных испытаний и конкретными действиями защищать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения».

В Москве также утверждают, что никаких ядерных взрывов в нарушение моратория не проводили. «Были заявления [США] о выходе из моратория по ядерным испытаниям. Что, дескать, мораторий был нарушен китайцами и русскими. Но это не так. Ни китайцы, ни русские не нарушали его», — заявил 18 февраля журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Сейчас в рамках Подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ действует Международная система мониторинга (МСМ). Это 337 станций, которые расположены по всему миру и выявляют ядерные взрывы. Информацию они отправляют в Международный центр данных в штаб-квартире ДВЗЯИ в Вене. Существует четыре типа мониторинга: сейсмический — 170 станций регистрируют ударные волны на Земле;

гидроакустический — 11 шумопеленгаторных станций фиксируют звуковые волны в океане;

инфразвуковой — 60 станций отслеживают ультранизкочастотные звуковые волны, которые распространяются мощными взрывами;

радионуклидный — 80 станций отслеживают присутствие в атмосфере радиоактивных частиц. Также действует контроль на месте: если станции МСМ подают сигналы, что взрыв произошел, участник договора может запросить заключительную экспертизу на месте. В 2008 году такая проверка прошла в Казахстане, в 2014 году — в Иордании.

В своих заявлениях США ссылаются на данные станции МСМ в Казахстане. Обнародованную ими информацию прокомментировал исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Роберт Флойд: по его словам, 22 июня 2020 года Международная система мониторинга действительно зафиксировала два сейсмических явления с интервалом в 12 секунд; по координатам, которые привел Флойд, событие произошло примерно в 100 км от полигона Лобнор на северо-западе Китая.

«В настоящее время МСМ способна идентифицировать события, соответствующие ядерным испытательным взрывам с мощностью, эквивалентной или превышающей приблизительно 500 т тротила. Эти два события были значительно ниже этого уровня», — заявил Флойд и отметил, что при имеющихся данных с уверенностью назвать причину сейсмических событий невозможно.