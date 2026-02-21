 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Осужденный за нападение на губернатора Чибиса погиб на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
В 2024 году суд приговорил его к 13 годам строгого режима за нападение с ножом на мурманского губернатора. Сам он объяснял свои действия неприязнью к главе региона, но подчеркивал, что не собирался того убивать
Александр Быданов
Александр Быданов (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Житель Апатитов Александр Быданов, осужденный в 2024 году за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб на специальной военной операции, говорится на его странице во «ВКонтакте». Об этом также сообщает портал «Северпост» со ссылкой на родных осужденного.

«04.01.2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник Быданов Александр», — сказано в публикации. 17 февраля в Апатитах состоялось прощание с ним.

РБК направил запрос в администрацию города Апатиты Мурманской области, обратился за комментарием в Министерство информационной политики Мурманской области.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля 2024 года в городе Апатиты. Александр Быданов нанес главе региона ножевое ранение возле здания ДК строителей. В результате покушения губернатора доставили в медицинское учреждение, где ему провели операцию. После стабилизации состояния Чибиса перевели в Мурманскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения и вскоре выписали.

Напавшего с ножом на губернатора Чибиса приговорили к 13 годам
Политика
Александр Быданов

Быданов на допросе объяснил свои действия неприязнью к губернатору, хотя лично с тем знаком не был. Мужчина извинился перед Чибисом, но не согласился с обвинением в покушении на убийство, назвав нанесенный им удар ножом «безопасным». Кроме того, адвокат нападавшего отмечал, что Быданов напал на главу региона на фоне ссоры с матерью, которая выгнала его накануне из квартиры, а также из-за пошатнувшегося здоровья.

Уголовное дело по факту покушения на убийство главы региона рассматривалось Апатитским городским судом Мурманской области. В октябре того же года Быданова приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его защита пыталась оспорить приговор, но Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге летом 2025-го оставил его без изменения.

Валерия Доброва
Андрей Чибис погибшие нападения осужденные Военная операция на Украине
Андрей Чибис фото
Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
