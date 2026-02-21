 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Армия России взяла под контроль село Карповка в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Село Карповка в ДНР перешло под контроль российских военных, сообщили в Минобороны. Также вооруженные силы поразили ВСУ в районах населенного пункта Красный Лиман
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие взяли под контроль село Карповка в ДНР, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики», — сказано в публикации ведомства.

Также военные ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенного пункта Красный Лиман в ДНР, а также Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области. За минувшие сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 170 солдат, две бронетранспортера «Казак», три артиллерийских орудия, включая две 155-мм гаубицы М777, 21 автомобиль и три хранилища снарядов.

Пушилин заявил о продвижении армии к Славянску в ДНР
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

16 февраля российские войска заняли населенные пункты Покровка в Сумской области и Миньковка в Донецкой народной республике. Миньковку взяли подразделения группировки «Юг», она находится в 20 км от Краматорска.

До этого Минобороны сообщило о взятии под контроль Степановки в ДНР. Она находится примерно в 6 км западней города Гуляйполе..

В начале февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что части российской армии улучшили позиции в районе населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Новое Шахово в республике. Есть также продвижение со стороны Закотного в направлении Славянска, добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Валерия Доброва
ДНР российская армия ВС РФ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Пушилин заявил о продвижении армии к Славянску в ДНР
Политика
Армия России заняла Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
Политика
Российская армия заняла два села в ДНР и Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Вашингтон поддержал отмену бойкота россиян на Паралимпиаде Политика, 12:51
В Дели предупредили о риске теракта на фоне проведения саммита по ИИ Политика, 12:50
Армия России взяла под контроль село Карповка в ДНР Политика, 12:47
Посол США поддержал претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата Политика, 12:43
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира Спорт, 12:36
Как США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео Политика, 12:35
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
WSJ рассказала о вырвавшихся на свободу боевиках ИГ в Сирии Политика, 12:14
Сила слабых связей: как малознакомые люди делают нашу жизнь лучше Образование, 12:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Над территорией Ульяновской области сбили беспилотник Политика, 12:08
Спортсменка чуть не лишилась глаза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:02
На Байкале шесть человек спасли из двух частично затонувших машин Общество, 12:00
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов Политика, 12:00