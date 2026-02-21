Армия России взяла под контроль село Карповка в ДНР

Село Карповка в ДНР перешло под контроль российских военных, сообщили в Минобороны. Также вооруженные силы поразили ВСУ в районах населенного пункта Красный Лиман

Российские военнослужащие взяли под контроль село Карповка в ДНР, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики», — сказано в публикации ведомства.

Также военные ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенного пункта Красный Лиман в ДНР, а также Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области. За минувшие сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 170 солдат, две бронетранспортера «Казак», три артиллерийских орудия, включая две 155-мм гаубицы М777, 21 автомобиль и три хранилища снарядов.

16 февраля российские войска заняли населенные пункты Покровка в Сумской области и Миньковка в Донецкой народной республике. Миньковку взяли подразделения группировки «Юг», она находится в 20 км от Краматорска.

До этого Минобороны сообщило о взятии под контроль Степановки в ДНР. Она находится примерно в 6 км западней города Гуляйполе..

В начале февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что части российской армии улучшили позиции в районе населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Новое Шахово в республике. Есть также продвижение со стороны Закотного в направлении Славянска, добавил он.