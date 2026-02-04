Российские войска заняли Староукраинку и Степановку
Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Староукраинка в Запорожской области. Также Минобороны сообщило о взятии под контроль Степановки в ДНР.
Староукраинка находится примерно в шести километрах западней города Гуляйполе. Рядом находится железная дорога, связывающая Пологи и поселок Покровское в Днепропетровской области.
Степановка находится на западном берегу реки Лозовая в нескольких километрах к юго-западу от города Константиновка.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина