Российские войска заняли Староукраинку и Степановку

Российские подразделения продвинулись в районах Константиновки и Гуляйполя

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Староукраинка в Запорожской области. Также Минобороны сообщило о взятии под контроль Степановки в ДНР.

Староукраинка находится примерно в шести километрах западней города Гуляйполе. Рядом находится железная дорога, связывающая Пологи и поселок Покровское в Днепропетровской области.

Степановка находится на западном берегу реки Лозовая в нескольких километрах к юго-западу от города Константиновка.

Материал дополняется