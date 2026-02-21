 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Самарский губернатор сообщил об ударах по двум промышленным площадкам

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум промышленным площадкам на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Угрозу атаки беспилотников в Самарской области объявили вечером 20 февраля. Позднее в аэропорту Самары ограничили полеты, а в регионе ввели режим «Ковер». Режим отменили в 04:11 мск, а о снятии ограничений в авиагавани Росавиация сообщила почти через полтора часа.

Беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Политика

В ночь на 21 февраля под атаку беспилотников также попал объект в республике Удмуртия, пострадали 11 человек. О каком именно объекте идет речь, глава республики Александр Бречалов не уточнил.

Еще один беспилотник сбили на подлете к Воронежу, по данным властей, никто не пострадал. Кроме того, дроны и ракеты уничтожили над Каменском-Шахтинском и пятью районами Ростовской области.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Анастасия Луценко
Самарская область Вячеслав Федорищев БПЛА атака
