Самарский губернатор сообщил об ударах по двум промышленным площадкам
Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум промышленным площадкам на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.
Угрозу атаки беспилотников в Самарской области объявили вечером 20 февраля. Позднее в аэропорту Самары ограничили полеты, а в регионе ввели режим «Ковер». Режим отменили в 04:11 мск, а о снятии ограничений в авиагавани Росавиация сообщила почти через полтора часа.
В ночь на 21 февраля под атаку беспилотников также попал объект в республике Удмуртия, пострадали 11 человек. О каком именно объекте идет речь, глава республики Александр Бречалов не уточнил.
Еще один беспилотник сбили на подлете к Воронежу, по данным властей, никто не пострадал. Кроме того, дроны и ракеты уничтожили над Каменском-Шахтинском и пятью районами Ростовской области.
