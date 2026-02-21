Белый дом сообщил, сколько будет действовать пошлина Трампа
Дополнительная 10-процентная пошлина американского президента Дональда Трампа вступит в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней, сообщил Белый дом.
«Данная прокламация вводит на срок 150 дней 10-процентную дополнительную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступает в силу 24 февраля в 00:01 по восточному стандартному времени», — говорится в документе.
Ранее Трамп объявил о введении дополнительной глобальной пошлины в размере 10% против «всех стран», которая вступит в силу «практически сразу».
За день до этого Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.
Судебное постановление затронуло широкий спектр тарифов, которые были введены администрацией Трампа. В частности, были пересмотрены «взаимные» пошлины, применяющиеся к большинству стран мира, а также тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные в целях борьбы с контрабандой фентанила в США. Кроме того, были изменены «вторичные» пошлины против Индии, которые были установлены из-за закупок российской нефти.
До этого CNN сообщал, что республиканец во время завтрака с губернатором назвал решение суда «позором» и заявил, что у него есть запасной план.
