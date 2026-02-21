 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Белый дом сообщил, сколько будет действовать пошлина Трампа

Сюжет
Торговая война США
Пошлина вступит в силу 24 февраля и будет действовать в течение 150 дней. Ранее Трамп сообщил, что подписал соответствующий указ о введении пошлины
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Дополнительная 10-процентная пошлина американского президента Дональда Трампа вступит в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней, сообщил Белый дом.

«Данная прокламация вводит на срок 150 дней 10-процентную дополнительную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступает в силу 24 февраля в 00:01 по восточному стандартному времени», — говорится в документе.

Трамп подписал указ о пошлине в 10% «для всех стран»
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп объявил о введении дополнительной глобальной пошлины в размере 10% против «всех стран», которая вступит в силу «практически сразу».

За день до этого Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Судебное постановление затронуло широкий спектр тарифов, которые были введены администрацией Трампа. В частности, были пересмотрены «взаимные» пошлины, применяющиеся к большинству стран мира, а также тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные в целях борьбы с контрабандой фентанила в США. Кроме того, были изменены «вторичные» пошлины против Индии, которые были установлены из-за закупок российской нефти.

До этого CNN сообщал, что республиканец во время завтрака с губернатором назвал решение суда «позором» и заявил, что у него есть запасной план.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Персоны
Полина Харчевникова
Белый дом пошлина Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
