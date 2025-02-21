Парламент Болгарии ограничил участие военных в боях на Украине

Парламент одобрил резолюцию, по которой болгарские солдаты не смогут участвовать в военных действиях на Украине, выходящих за рамки обязательств страны в НАТО, ЕС и ООН. Президент Радев категорически против отправки войск

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Народное собрание (парламент) Болгарии приняло декларацию о неучастии вооруженных сил страны в военных действиях на территории Украины, сообщает Novini.

Как уточняет Nivinite, в документе есть исключения для случаев, предусмотренных союзническими обязательствами Болгарии в НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ. Декларация также призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и подчеркивает приверженность Софии поддержке инициатив по деэскалации и мирным переговорам.

«За» проголосовали 166 депутатов, «против» — 27, в том числе пророссийская партия «Возрождение». В ходе парламентских дебатов депутат Ангел Георгиев указал, что документ допускает возможность отправки болгарских военных на Украину, и назвал это «предательством болгарского общества». Тем не менее, заверили в консервативной правоцентристской коалиции ГЕРБ-СДС, цель декларации — заверить граждан Болгарии, что размещения войск на украинской территории не будет.

Лидер ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что «болгарские солдаты не будут умирать за чужую землю». «Это не значит, что мы не будем поддерживать Украину и все попытки восстановления мира», — заверил он.

Категорически против отправки солдат на Украину выступил президент Румен Радев. «Жду, что правительство и Народное собрание объявят ясную и недвусмысленную позицию», — говорил он до голосования в парламенте.

18 февраля Sofia Globe сообщила, что США обратились ко всем странам Евросоюза, в том числе Болгарии, с вопросами о том, какой вклад они могут внести в обеспечение гарантий безопасности для Украины и будут ли они готовы разместить войска в рамках мирного урегулирования. В болгарском МИДе назвали решение об отправке военнослужащих на Украину исключительной прерогативой парламента.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что стране нужны 100 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность после окончания военного конфликта с Россией. Вопрос обсуждался на саммите европейских лидеров в Париже 17 февраля, но к общему решению участники не пришли. По данным The Washington Post, ЕС рассматривает возможность отправки от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих. При этом ряд стран, например Польша, Германия и Италия, сомневаются в целесообразности размещения миротворцев.

В Кремле заявили, что возможная отправка воинских контингентов НАТО вызывает обеспокоенность, для России этот сценарий неприемлем.