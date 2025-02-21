Песков отказался считать администрацию Трампа «прорусской»

Администрация Трампа не является «прорусской», но «мало кто может оставаться равнодушным» к «нежеланию» Киева вести мирные переговоры, заявил Песков. Ранее президент США назвал Зеленского «диктатором» с низким рейтингом

Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Администрация Дональда Трампа не является «прорусской», о чем, в частности, свидетельствуют заявления госсекретаря Марко Рубио, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, это неправильное ощущение. И обратите внимание на последние заявления господина Рубио. Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что позиция Москвы в отношении Украины «хорошо понятна, всем известна» и «последовательна». Вместе с тем, подчеркнул он, президент России Владимир Путин «остается открытым» для урегулирования конфликта «посредством мирных переговоров».

«Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров. Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным», — сказал он.

Помощь США порождает «отвратительную», «коррупциогенную атмосферу» на Украине и показала «весьма и весьма низкую» эффективность, заключил Песков.

Трамп призвал к проведению выборов на Украине и назвал ее президента Владимира Зеленского «диктатором» с низким рейтингом. The New York Post со ссылкой на источники написала , что украинского лидера мало кто поддерживает в окружении республиканца и тому следовало бы немедленно принять решение об отъезде во Францию. Советник американского президента Майк Уолтц заявил о «разочаровании» из-за нежелания Зеленского заключить сделку с США на разработку минеральных ресурсов республики.

Президент Украины в ответ заявил, что сейчас заменить его «никак не получится», и связал данные о рейтинге одобрения 4% с «дезинформацией России». Зеленский пообещал провести выборы после окончания боевых действий, а сейчас закон запрещает это сделать из-за объявленного 24 февраля 2022 года военного положения, которое действует до сих пор.