В Белом доме широко распространены «антизеленские настроения», и лучший вариант для украинского лидера — немедленный отъезд во Францию, пишет NYP со ссылкой на источники

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский имеет небольшую поддержку в окружении американского лидера Дональда Трампа, которое считает, что ему следовало бы немедленно покинуть страну, пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Один из собеседников издания рассказал, что хотя ухудшение отношений Вашингтона и Киева кажется внезапным, для него в этом не оказалось «ничего нового».

«Я уже несколько месяцев назад слышал, что пора проводить выборы и назначать новое руководство», — сказал он, уточнив, что в Белом доме «широко распространены антизеленские настроения».

Еще один источник NYP, близкий к Трампу, согласился с этой оценкой и предположил, что «лучшим вариантом для [Зеленского] и всего мира будет его немедленный отъезд во Францию». Другой сотрудник Белого дома заявил, что «как и папа римский не поддерживает тех, кто запрещает церкви», имея ввиду запрет религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Он добавил, что члены Республиканской партии «по-разному относятся к Украине», но не привел конкретных примеров.

Очевидного претендента, которого Трамп предпочел бы видеть на посту президента Украины, нет, заключили собеседники NYP.

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