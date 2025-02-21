NYP сообщила, что в команде Трампа выступают за отъезд Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский имеет небольшую поддержку в окружении американского лидера Дональда Трампа, которое считает, что ему следовало бы немедленно покинуть страну, пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на источники в Белом доме.
Один из собеседников издания рассказал, что хотя ухудшение отношений Вашингтона и Киева кажется внезапным, для него в этом не оказалось «ничего нового».
«Я уже несколько месяцев назад слышал, что пора проводить выборы и назначать новое руководство», — сказал он, уточнив, что в Белом доме «широко распространены антизеленские настроения».
Еще один источник NYP, близкий к Трампу, согласился с этой оценкой и предположил, что «лучшим вариантом для [Зеленского] и всего мира будет его немедленный отъезд во Францию». Другой сотрудник Белого дома заявил, что «как и папа римский не поддерживает тех, кто запрещает церкви», имея ввиду запрет религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Он добавил, что члены Республиканской партии «по-разному относятся к Украине», но не привел конкретных примеров.
Очевидного претендента, которого Трамп предпочел бы видеть на посту президента Украины, нет, заключили собеседники NYP.
Материал дополняется
США больше не хотят считать Россию «агрессором»
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США
Глава Renault не исключил возвращения в Россию
Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской