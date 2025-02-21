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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NYP сообщила, что в команде Трампа выступают за отъезд Зеленского

Источники NYP: в команде Трампа выступают за отъезд Зеленского с Украины
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белом доме широко распространены «антизеленские настроения», и лучший вариант для украинского лидера — немедленный отъезд во Францию, пишет NYP со ссылкой на источники
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский имеет небольшую поддержку в окружении американского лидера Дональда Трампа, которое считает, что ему следовало бы немедленно покинуть страну, пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Один из собеседников издания рассказал, что хотя ухудшение отношений Вашингтона и Киева кажется внезапным, для него в этом не оказалось «ничего нового».

«Я уже несколько месяцев назад слышал, что пора проводить выборы и назначать новое руководство», — сказал он, уточнив, что в Белом доме «широко распространены антизеленские настроения».

Еще один источник NYP, близкий к Трампу, согласился с этой оценкой и предположил, что «лучшим вариантом для [Зеленского] и всего мира будет его немедленный отъезд во Францию». Другой сотрудник Белого дома заявил, что «как и папа римский не поддерживает тех, кто запрещает церкви», имея ввиду запрет религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Он добавил, что члены Республиканской партии «по-разному относятся к Украине», но не привел конкретных примеров.

Очевидного претендента, которого Трамп предпочел бы видеть на посту президента Украины, нет, заключили собеседники NYP.

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Россия Украина США Франция Владимир Зеленский Дональд Трамп Военная операция на Украине выборы президента
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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