В конгрессе США заявили об отсутствии «аппетита» для новой помощи Украине

В конгрессе США нет интереса для нового законопроекта о финансировании Украине, заявил Джонсон, отметив необходимость окончания боев. В Киеве сообщили о прекращении поставок оружия от США, Белый дом подтвердил «задержки»

В конгрессе США «нет аппетита» для еще одного законопроекта о финансировании Украины, заявил спикер палаты представителей (нижняя палата конгресса), республиканец Майк Джонсон в интервью Newsmax.

«Мы должны положить конец [конфликту]. И я могу сказать вам, что наши европейские союзники также понимают необходимость этого. Это [затягивается] слишком долго», — сказал Джонсон (цитата по Reuters).

В тоже время в Верховной раде заявили, что США прекратили поставки купленного Украиной оружия. «По моей информации, оружие, которое шло на продажу, — оно остановилось. Те фирмы, которые готовы были уже завтра передавать [это оружие], сейчас ждут, потому что решения нет. И все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять сюда оружие», — сказал глава оборонного комитета Рады Роман Костенко.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос о прекращении поставок оружия Украине, подтвердил, что в этом процессе наблюдаются «задержки».

«Большая часть нашего оружия, поставленного в Украину, была частью программы сокращения запасов, когда мы буквально изъяли его из наших запасов, а затем, в конечном счете, за счет ассигнований начали закупать его снова, чтобы пополнить наши запасы. Я просто отмечу, что во многих случаях в этом процессе наблюдались задержки. По мере того, как мы наблюдаем за нашими операциями по всему миру, многие наши запасы становятся все более истощенными», — заявил Уолтц на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что это стало одной из причин беспокойства о сроках окончания конфликта. Уолтц подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что шансы страны «выжить» без помощи США будут очень низкими. После инаугурации Трампа Вашингтон заморозил всю гуманитарную помощь для других государств на 90 дней, чтобы выяснить, какие программы продолжат получать финансирование.

Трамп также обвинил Киев в непрозрачном расходовании $350 млрд помощи США и заявил, что рейтинг поддержки Зеленского упал до 4%, призвав провести на Украине выборы президента. Они должны были пройти прошлой весной, но не состоялись из-за военного положения. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленскому доверяют 57% украинцев.

Украинский президент назвал заявление Трампа дезинформацией, «идущей от России». «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — добавил он. После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов».

Москва осуждает военную помощь Киеву.