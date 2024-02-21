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Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера

Fox: Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера
Сюжет
Выборы президента США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной». Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — сказал Трамп.

Он добавил, что союзники США в Европе должны увеличить расходы на оборону. По словам Трампа, их разница с Вашингтоном составляет $150 млрд.

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Дональд Трамп

Трамп не раз жаловался на недостаточный вклад союзников по НАТО в оборону. 11 февраля он заявил, что, будучи президентом, требовал от одной страны из альянса выполнить финансовые обязательства перед НАТО и угрожал: иначе США не будут защищать ее при возможном нападении России. По его словам, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Также бывший президент США выступает за идею предоставления помощи Украине и Израилю взаймы. «Дайте им деньги, и, если они смогут их вернуть, они вернут их», — сказал Трамп.

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине и Израилю. В Кремле утверждают, что военная и финансовая помощь Киеву не изменит исход конфликта.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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