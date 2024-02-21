Пентагон предупредил об угрозе дефицита запчастей у ВСУ

США предоставили «ограниченную поддержку» ВСУ в области техобслуживания поставленной Украине военной техники, предупредили в Пентагоне. Это ставит обеспечение ее работы под угрозу. Москва осуждает военную помощь Киеву

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Пентагон не подготовил и не внедрил программу поддержки переданной украинской армии военной техники, включая техобслуживание и поставку запчастей, без этого ВСУ не смогут поддерживать ее в работоспособности, заявил в отчете генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.

Его офис опубликовал два отчета с оценками плана Пентагона по материально-техническому обеспечению танков Abrams, боевых машин пехоты Bradley, бронемашин Strykers, а также зенитных ракетных комплексов PATRIOT, которые Вашингтон поставил Киеву с января по сентябрь прошлого года.

«Министерство обороны предоставило Украине бронетехнику и системы противовоздушной обороны без плана обеспечения их долгосрочной полезности. Хотя Министерство обороны в настоящее время работает над разработкой такого плана, отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть незамедлительно исправлено», — приводятся в публикации слова Сторча.

В отчете говорится, что Пентагон предоставил «ограниченную поддержку в области запчастей, боеприпасов и технического обслуживания» после передачи Киеву и «не координировал и не адаптировал эти усилия к всеобъемлющему плану обеспечения».

«Отсутствие такого планирования ставит под угрозу способность Украины эффективно воевать, используя предоставленное США оборудование, а также готовность Министерства обороны при необходимости противостоять другим угрозам национальной безопасности», — сказано в документе.

Сторч предупредил, что если Пентагон не определится с тем, какое обеспечение нужно для предоставленной техники, то министерство не сможет точно предсказать затраты на это или «оценить влияние долгосрочной готовности на военные подразделения США, которые также эксплуатируют эти системы».

США являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. По данным Пентагона на 15 января, с начала боев в стране Вашингтон поставил Киеву военной техники более чем на $30 млрд, в том числе 189 бронемашин Strykers, 186 боевых машин пехоты Bradley, 31 танк Abrams и батарею ЗРК Patriot.

Однако с осени конгресс США не может прийти к соглашению по поводу выделения дополнительной помощи странам-партнерам, в том числе Украине. Сенат США (верхняя палата конгресса) 13 февраля одобрил эту инициативу, однако палата представителей (нижняя), которая теперь должна рассмотреть проект, 15 февраля ушла на каникулы, не проголосовав по документу. Конгрессмены вернутся к работе 28 февраля.

В связи с этим Вашингтон объявил о последнем пакете помощи Киеву в конце декабря прошлого года. В Пентагоне говорили, что без одобрения дополнительной поддержки средств на помощь Украине нет.

Москва осуждает поддержку Киева и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но только затягивает его.