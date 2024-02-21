Доля выступающих за переговоры украинцев выросла до 72%

72% украинцев считают, что власти страны должны искать дипломатический путь завершения боевых действий. В мае 2022 года доля таких граждан составляла 59%

Фото: София Гатилова / Reuters

Доля украинцев, которые считают, что власти должны искать дипломатический путь завершения конфликта на Украине, выросла с 59% в мае 2022 года до 72%, следует из февральского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), итоги которого опубликовало украинское издание «Страна». Доля тех, кто считает, что противостояние можно завершить только военным путем, сократилась с 35 до 23% соответственно.

В том, что Украина одержит верх в конфликте, в мае 2022 года были крайне убеждены 80% респондентов, а 15% скорее верили в это. В декабре 2023 года число тех, кто безусловно верил в победу, снизилось до 65%, а в феврале 2024-го — до 60%. Доля вторых подросла до 23 и 29% соответственно.

Опрос КМИС также показал, что выросло число украинцев, которые готовы к территориальным потерям: в мае 2022 года их доля составляла только 6%, в декабре 2023 года — 15%, а в феврале 2024-го — уже до 19%. В полное восстановление границ в 2022 году верил 61% респондентов, а сейчас — 52%.

Доля готовых терпеть конфликт «столько, сколько потребуется», остается на том же уровне уже почти два года — в районе 71–73%, показывают данные опроса. Но число тех, кто готов терпеть еще лишь несколько месяцев, выросло с 14 до 18%.

В январе CNN сообщил, что американская и другие западные разведки считают, что конфликт на Украине продлится еще как минимум два года, а некоторые из них сказали, что боевые действия могут продлиться и пять лет. Телеканал отметил, что это было одной из причин, почему США хотят добиться выделения средств на помощь Украине до конца этого года, поскольку многие чиновники опасаются, что экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения на свой пост заблокирует дальнейшее финансирование, в том числе уже одобренное.

В Швейцарии, где собирали встречу по мирному плану Украины на Давосском форуме, указывали, что «нельзя обсуждать этот план годами». Источник в правительстве страны отмечал, что позиция России в плане не представлена. Западным странам и Украине будет все сложнее и сложнее найти достойный выход из ситуации, если они будут продолжать отказываться от переговоров на условиях России, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киев мог бы «с меньшими издержками выйти на мирные договоренности» весной 2022 года.