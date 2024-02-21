Суд Салехарда получил жалобу на незаконные действия от матери Навального

Мать Навального обратилась в суд Салехарда с жалобой на действия СК

Мать Навального обратилась в суд из-за «бездействия СК». В суде подтвердили получение жалобы на «незаконные действия». Закрытое заседание назначено на 4 марта

Людмила Навальная (Фото: Reuters)

Жалоба на незаконные действия властей в расследовании смерти Алексея Навального поступила в городской суд Салехарда от матери оппозиционера Людмилы Навальной, рассмотрение пройдет в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Жалоба поступила на незаконные действия, решения. [Рассмотрение] назначено на 4 марта, закрытое судебное заседание», — сообщили в Салехардском городском суде.

О смерти 47-летнего Навального в колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе УФСИН по региону сообщило 16 февраля. По данным ведомства, оппозиционеру стало плохо после прогулки, практически сразу он потерял сознание. Был вызван экипаж скорой, однако «реанимационные мероприятия положительных результатов не дали».

17 февраля Людмиле Навальной выдали справку о смерти сына, в которой говорилось, что Навальный скончался в 14:17 по местному времени (12:17 мск). Его сторонники потребовали, чтобы тело выдали семье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «все необходимые действия» по расследованию смерти Навального выполняются, но пока результатов нет.