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Выборы президента США ,  
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Politico узнало о «яростных комментариях» Байдена о Трампе

Politico: Байден использовал мат, комментируя шутки Трампа над Пелоси
Сюжет
Выборы президента США
Байден был задет словами и действиями Трампа, в разговорах он использовал нецензурную лексику, что разнится с его публичным образом, выяснило Politico. В особенности его раздражение вызвали шутки над нападением на мужа Пелоси
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Американский президент Джо Байден неоднократно в частных беседах давал грубые характеристики бывшему президенту Дональду Трампу, пишет Politico со ссылкой на источники.

В частности, в разговоре со своими друзьями и близкими помощниками он назвал Трампа «больным придурком», наслаждающегося чужими несчастьями. В другой раз Байден сказал: «Какой чертов засранец этот парень». Президент оба раза употребил матерные эквиваленты этих эпитетов.

Байден известен своими шутливыми или нецензурными комментариями, сделанными за закрытыми дверями, отмечает Politico. В материале сказано, что эти фразы противоречат публичному имиджу президента, который стремится к снижению резкости и грубости в политике. Ситуация также свидетельствует о гневе, который Байден испытывает к Трампу.

Собеседники Politico, знакомые с содержанием приватных бесед президента рассказывают, что отвращение к Трампу в последние месяцы только возросло, он считает республиканца антиамериканским политиком и угрозой для демократии. По данным издания, раздражение вызывают и одобрительные комментарии в адрес российского президента Владимира Путина.

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Политика
Дональд Трамп

В особенности Байдена раздражают шутки Трампа над нападением на Пола Пелоси — мужа экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет Politico. Тогда на мужа конгрессвумен напал мужчина и избил его молотком.

Президент даже затрагивал эту тему во время публичных выступлений, в частности, в начале января. «Он думает, что это забавно. Он смеялся над этим. Что за больной, о боже. Я думаю, это отвратительно, серьезно — не только для президента, для любого человека», — сказал Байден по случаю третьей годовщины штурма капитолия.

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Трамп шутил о нападении на мужа Пелоси в сентябре, на съезде республиканцев в Калифорнии. «Мы дадим отпор сумасшедшей Нэнси Пелоси, которая разрушила Сан-Франциско — как поживает ее муж, кто-нибудь знает?» — спросил политик у своих сторонников. Он указал, что Пелоси выступает против возведения стены на мексиканской границе, «хотя у нее есть стена вокруг ее дома, которая, очевидно, не очень хорошо сработала».

Байден также возмущенно отзывался о решении Трампа, будучи президентом, не отменить визит на мемориальную церемонию с его участием на кладбище во Франции из-за дождя. «[Трамп] называл этих героев, цитирую, «неудачниками». Он действительно это сказал. Как он смеет такое говорить. Как он смеет говорить о моем сыне и все такое. Послушайте, я называю их патриотами и героями. Единственный неудачник, которого я вижу, — это Дональд Трамп», — сказал Байден.

Реакцию Байдена раскритиковали в штабе Трампа. Там выразили сожаление, что президент делает такие замечания как публично, так и в приватных беседах. «Но опять же, неудивительно, что он проявляет неуважение к 45-му президенту таким же образом, как он проявляет неуважение к американскому народу своей неудачной политикой», — заявил старший советник предвыборного штаба Трампа Крис Лацивита.

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Джо Байден Дональд Трамп США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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