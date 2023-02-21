Боррель обвинил Россию в разрушении системы безопасности из-за СНВ-3

Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил решение Москвы приостановить участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 как еще одно доказательство разрушения Россией сложившейся в Европе системы безопасности.

«Заявление России о приостановке действия нового договора по СНВ является еще одним доказательством того, действия России просто разрушают систему безопасности, которая была построена после окончания холодной войны», — сказал Боррелль (цитата по Alarabia News).

О приостановке участия в договоре в послании Федеральному Собранию сообщил президент Владимир Путин.

Россия в начале августа 2022 года временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты, в МИДе тогда назвали такое решение вынужденным, обвинив США в стремлении к перезапуску инспекционной деятельности без учета «существующих реалий». В министерстве сочли, что США добиваются одностороннего преимущества и лишают Россию права проводить инспекции на американской территории.

В ноябре 2022 года представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3.



«Мы согласились о проведении <...> встречи в ближайшем будущем», — сказал он, выразив надежду, что диалог по СНВ-3 окажется конструктивным.



Наиболее вероятным местом проведения встречи тогда называли Каир, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям против России, рассказали Bloomberg два информированных источника в Москве.

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