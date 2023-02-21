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Байден заявил, что предупреждал Путина о присоединении Финляндии к НАТО
Байден заявил, что предупреждал Путина о возможности присоединения Финляндии к НАТО
Джо Байден
Президент США Джо Байден заявил, что ранее предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможности присоединения Финляндии к НАТО, но не знал, что вместе с ней к блоку захочет присоединиться Швеция.
«Как я сказал своему российскому коллеге... вы добьетесь вступления Финляндии в НАТО. Но я не знал, что Швеция тоже присоединится», — сказал он на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
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