Байден заявил, что предупреждал Путина о присоединении Финляндии к НАТО

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что ранее предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможности присоединения Финляндии к НАТО, но не знал, что вместе с ней к блоку захочет присоединиться Швеция.

«Как я сказал своему российскому коллеге... вы добьетесь вступления Финляндии в НАТО. Но я не знал, что Швеция тоже присоединится», — сказал он на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

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