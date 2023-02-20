Кулеба заявил о подготовке Украины «к большой битве на двух фронтах»
Глава МИД Дмитрий Кулеба: Украину ждет битва на дипломатическом и военном фронтах
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на двух фронтах, сообщает телекомпания ТСН.
По мнению министра, первый фронт — дипломатический, второй — военный.
Он уточнил, что в ближайшее время состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где, вероятно, будут приняты важные решения о поддержке Украины.
«Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине», — заключил министр.
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