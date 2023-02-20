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Кулеба заявил о подготовке Украины «к большой битве на двух фронтах»

Глава МИД Дмитрий Кулеба: Украину ждет битва на дипломатическом и военном фронтах
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на двух фронтах, сообщает телекомпания ТСН.

По мнению министра, первый фронт — дипломатический, второй — военный.

Он уточнил, что в ближайшее время состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где, вероятно, будут приняты важные решения о поддержке Украины.

«Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине», — заключил министр.

Материал дополняется. 

Теги
Украина Дмитрий Кулеба дипломатия фронт
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