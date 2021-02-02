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Тихановская предложила расширить действие санкций на «кошельки» Лукашенко

Об этом она заявила в разговоре с главой британского МИД Домиником Раабом. Тихановская считает необходимым распространить действие «закона Магнитского» на поддерживающий президента бизнес
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская предложила Великобритании расширить действие «закона Магнитского» на бизнес, поддерживающий президента Александра Лукашенко. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с главой британского МИДа Домиником Раабом, говорится в сообщении на ее сайте.

«[Тихановская] предложила распространить действие «закона Магнитского» на «кошельки» Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим», — сказано в сообщении.

Она также призвала Лондон расширить санкции против силовых ведомств, «причастных к насилию и фальсификации выборов», в частности против ОМОНа, КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Помимо этого, Тихановская заявила о необходимости не признавать любые международные договоренности с официальным Минском.

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Светлана&nbsp;Тихановская

Как сообщается на сайте Тихановской, Рааб в ответ заверил, что его страна будет работать с США и другими государствами, чтобы «давление на Лукашенко усилилось, а кризис в Беларуси разрешился».

Рааб в свою очередь написал в Twitter, что Великобритания поддерживает белорусский народ и призывает режим Лукашенко «прекратить репрессии в отношении тех, кто поддерживает перемены».

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«Я ясно обозначил в разговоре со Светланой Тихановской сегодня, что я поддерживаю тех, кто мирно борется за демократическую Белоруссию», — заявил министр.

«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году, он позволяет вводить санкции против людей, причастных к нарушению прав человека. Изначально был направлен против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к смерти юриста Сергея Магнитского, умершего в тюрьме в России. В 2016 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама придал закону глобальный статус, распространив его действие на другие страны.

Британия ввела персональные санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии в сентябре 2020 года. Тогда под ограничения попали сам Лукашенко и его сын Виктор. Фигурантам списка запретили въезд в страну, также они подразумевают заморозку всех имеющихся на британской территории активов.

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МИД Великобритании пояснял, что Лукашенко не вступил в диалог с оппозицией и удвоил силовое давление на оппонентов.

В декабре Лондон продублировал введенный ЕС пакет санкций против Белоруссии. В список попали 29 человек, в том числе заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Помимо физлиц, под санкции попали еще семь предприятий, включая ЗАО «Белтехэкспорт» и Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

Противостояние белорусской оппозиции и властей обострилось после завершившихся 9 августа президентских выборов. ЦИК объявила о победе Лукашенко, оппозиция не согласилась с такими данными и заявила, что выборы выиграла Тихановская. Оппоненты президента также обвинили власти в масштабных фальсификациях результатов голосования.

Британия, как и многие другие западные страны, включая США, не признала прошедшие выборы законными. Россия признает итоги выборов и считает Лукашенко законным президентом.

Автор
Мария Лисицына
Светлана Тихановская Александр Лукашенко «закон Магнитского» санкции Белоруссия
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