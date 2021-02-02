Тихановская предложила расширить действие санкций на «кошельки» Лукашенко

Как сообщается на сайте Тихановской, Рааб в ответ заверил, что его страна будет работать с США и другими государствами, чтобы «давление на Лукашенко усилилось, а кризис в Беларуси разрешился».
Рааб в свою очередь написал в Twitter, что Великобритания поддерживает белорусский народ и призывает режим Лукашенко «прекратить репрессии в отношении тех, кто поддерживает перемены».
«Я ясно обозначил в разговоре со Светланой Тихановской сегодня, что я поддерживаю тех, кто мирно борется за демократическую Белоруссию», — заявил министр.
«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году, он позволяет вводить санкции против людей, причастных к нарушению прав человека. Изначально был направлен против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к смерти юриста Сергея Магнитского, умершего в тюрьме в России. В 2016 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама придал закону глобальный статус, распространив его действие на другие страны.
Британия ввела персональные санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии в сентябре 2020 года. Тогда под ограничения попали сам Лукашенко и его сын Виктор. Фигурантам списка запретили въезд в страну, также они подразумевают заморозку всех имеющихся на британской территории активов.
МИД Великобритании пояснял, что Лукашенко не вступил в диалог с оппозицией и удвоил силовое давление на оппонентов.
В декабре Лондон продублировал введенный ЕС пакет санкций против Белоруссии. В список попали 29 человек, в том числе заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
Помимо физлиц, под санкции попали еще семь предприятий, включая ЗАО «Белтехэкспорт» и Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).
Противостояние белорусской оппозиции и властей обострилось после завершившихся 9 августа президентских выборов. ЦИК объявила о победе Лукашенко, оппозиция не согласилась с такими данными и заявила, что выборы выиграла Тихановская. Оппоненты президента также обвинили власти в масштабных фальсификациях результатов голосования.
Британия, как и многие другие западные страны, включая США, не признала прошедшие выборы законными. Россия признает итоги выборов и считает Лукашенко законным президентом.