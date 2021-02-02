Тихановская предложила расширить действие санкций на «кошельки» Лукашенко

Об этом она заявила в разговоре с главой британского МИД Домиником Раабом. Тихановская считает необходимым распространить действие «закона Магнитского» на поддерживающий президента бизнес

Светлана Тихановская (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская предложила Великобритании расширить действие «закона Магнитского» на бизнес, поддерживающий президента Александра Лукашенко. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с главой британского МИДа Домиником Раабом, говорится в сообщении на ее сайте.

«[Тихановская] предложила распространить действие «закона Магнитского» на «кошельки» Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим», — сказано в сообщении.

Она также призвала Лондон расширить санкции против силовых ведомств, «причастных к насилию и фальсификации выборов», в частности против ОМОНа, КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Помимо этого, Тихановская заявила о необходимости не признавать любые международные договоренности с официальным Минском.