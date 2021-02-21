В Ливии напали на кортеж главы МВД из правительства Сарраджа

Это не первое покушение на Фатхи Башагу. В 2019-м в результате вооруженного нападения он был ранен. В этот раз, как пишут местные СМИ, Башага не пострадал

Фатхи Башага (Фото: Khaled Nasraoui / dpa / Global Look Press)

На автоколонну, в которой передвигался министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, совершено вооруженное нападение. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, машина, в которой находились вооруженные люди, перехватила кортеж министра в Триполи, после чего началась перестрелка.

В результате погиб по меньшей мере один человек. Al Arabiya сообщает, что им оказался один из группы нападавших. Сам Башага, по данным телеканала, не пострадал.

Телеканал Libya 24 сообщает, что нападение было совершено близ города Джанзур, который расположен к западу от Триполи. По его данным, в перестрелке погиб один из нападавших, еще двое арестованы. Один из охранников Башаги был ранен, о его состоянии ничего не сообщается.