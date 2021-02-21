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В Ливии напали на кортеж главы МВД из правительства Сарраджа

Это не первое покушение на Фатхи Башагу. В 2019-м в результате вооруженного нападения он был ранен. В этот раз, как пишут местные СМИ, Башага не пострадал
Фатхи Башага
Фатхи Башага (Фото: Khaled Nasraoui / dpa / Global Look Press)

На автоколонну, в которой передвигался министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, совершено вооруженное нападение. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, машина, в которой находились вооруженные люди, перехватила кортеж министра в Триполи, после чего началась перестрелка.

В результате погиб по меньшей мере один человек. Al Arabiya сообщает, что им оказался один из группы нападавших. Сам Башага, по данным телеканала, не пострадал.

Телеканал Libya 24 сообщает, что нападение было совершено близ города Джанзур, который расположен к западу от Триполи. По его данным, в перестрелке погиб один из нападавших, еще двое арестованы. Один из охранников Башаги был ранен, о его состоянии ничего не сообщается.

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Фото:dodycat42 / Twitter

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления и установилось двоевластие: там действуют признанное Организацией Объединенных Наций ПНС во главе с Фаизом Сарраджем и временное правительство, которым руководит премьер-министр Абдалла Абдуррахман ат-Тани при поддержке фельдмаршала Халифы Хафтара, главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА).

Фатхи Башага родился 20 августа 1962 года в городе Мисрата. В 1984-м окончил авиационный техникум, после чего стал летчиком-инструктором, специализирующимся на истребителях. В 1993 году он уволился из ВВС Ливии и основал фирму, работающую в сфере импортно-экспортной торговли. После ливийской революции 2011 года был сформирован судебный комитет, который вызвал действующих и уволенных офицеров, чтобы сформировать военный совет в Мисрате, членом которого стал Башага. Он занял должность начальника отдела информации и координации, а затем работал в качестве пресс-секретаря военного совета.

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Фото:Imago images / Xinhua / ТАСС

Позднее он вошел в состав консультативного комитета комиссии по национальному примирению. В 2013 году баллотировался на пост министра обороны. Год спустя Башага был избран депутатом палаты представителей от Мисраты. В октябре 2018 года правительство Сарраджа назначило его министром внутренних дел. На своем посту он попытался создать профессиональные полицейские силы для Ливии и реорганизовать группы ополченцев, поддерживающих ПНС.

В декабре 2019 года Башага был ранен в результате покушения со стороны неизвестных. Через несколько дней после покушения Хафтар объявил «последнюю и решающую» битву за Триполи. В конце августа прошлого года Башага был отстранен из-за протестов в Триполи, однако спустя несколько дней его восстановили в должности министра внутренних дел.

Автор
Михаил Юшков
Ливия нападение кортеж МВД
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