Саррадж отстранил от должности главу МВД Ливии

Глава Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж отстранил от должности министра внутренних дел Фатхи Башагу на фоне протестов в стране. Об этом сообщает кабмин, передает Reuters.

Агентство отметило, что после отстранения министра внутренних дел Фатхи Башагу от своих обязанностей, он будет привлечен к административному расследованию.

По словам правительства, Башагу отстранили за его заявления насчет демонстраций в Триполи и нарушений в отношении протестующих. Должность временно исполняющим обязанности министра получил Халед Тиджани Мазен.

Ранее в воскресенье начались акции протеста в Ливии. Демонстранты недовольны коррупцией в стране, ухудшающейся экономической обстановкой, а также частными отключениями воды и энергии. Участники акции требовали отставки премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

