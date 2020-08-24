СМИ сообщили о стрельбе для разгона протестующих в Триполи

Вооруженные люди открыли стрельбу для того, чтобы разогнать участников акции протеста в Триполи, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. По данным издания, люди стреляли в воздух. Видео со стрельбой опубликовали в соцсетях.

Протестующие недовольны коррупцией в стране, ухудшающейся экономической обстановкой, частыми отключениями электричества и воды. Они скандировали антиправительственные лозунги и требовали отставки премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

Демонстранты сначала прошли к резиденции ПНС, затем — к центральной площади Мучеников, где вооруженные люди открыли огонь, пишет Reuters.

Кроме Триполи, протесты прошли в других ливийских городах, в том числе в городе Аль-Асаба.