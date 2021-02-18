Time включил Тихановскую в список лидеров будущего

В TIME 100 Next ее внес лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо. Он написал, что Тихановская является примером для борцов за демократию по всему миру. Сейчас она находится в Литве и неоднократно заявляла о желании вернуться в Белоруссию

Фото: Emil Helms / EPA / ТАСС

Американский журнал TIME представил третий по счету список TIME 100 Next — список лидеров, «формирующих будущее» в своих сферах деятельности. Одним из них стала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, чье поражение на выборах в августе 2020 года стало причиной протестов в стране.

Список формируется либо по предложению известных в той или иной отрасли деятелей, либо по мнению редакции журнала. Тихановскую в TIME 100 Next внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Как написал Гуайдо, Тихановская — «пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире». Он отметил, что экс-кандидат в президенты стремится к проведению свободных и прозрачных выборов в Белоруссии и освобождению политзаключенных.

«Десятки тысяч людей выразили протест против режима, воодушевленные упорством, храбростью и смелостью Тихановской. В Белоруссии люди пошли по пути к демократии, и этот путь может закончиться только свободой», — говорится в материале журнала.