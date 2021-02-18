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Протесты в Белоруссии ,  
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Time включил Тихановскую в список лидеров будущего

В TIME 100 Next ее внес лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо. Он написал, что Тихановская является примером для борцов за демократию по всему миру. Сейчас она находится в Литве и неоднократно заявляла о желании вернуться в Белоруссию
Фото: Emil Helms / EPA / ТАСС
Фото: Emil Helms / EPA / ТАСС

Американский журнал TIME представил третий по счету список TIME 100 Next — список лидеров, «формирующих будущее» в своих сферах деятельности. Одним из них стала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, чье поражение на выборах в августе 2020 года стало причиной протестов в стране.

Список формируется либо по предложению известных в той или иной отрасли деятелей, либо по мнению редакции журнала. Тихановскую в TIME 100 Next внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Как написал Гуайдо, Тихановская — «пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире». Он отметил, что экс-кандидат в президенты стремится к проведению свободных и прозрачных выборов в Белоруссии и освобождению политзаключенных.

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Политика
Светлана Тихановская

«Десятки тысяч людей выразили протест против режима, воодушевленные упорством, храбростью и смелостью Тихановской. В Белоруссии люди пошли по пути к демократии, и этот путь может закончиться только свободой», — говорится в материале журнала.

Тихановская — единственная представительница стран СНГ в списке. В TIME 100 Next также вошли голливудская актриса Ана де Армас, исполнительница главной роли в нашумевшем сериале «Ход Королевы» Аня Тейлор-Джой, советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

После поражения на выборах в августе 2020 года Тихановская была вынуждена покинуть страну и получить убежище в Литве. Политик рассказывала, что сделала это под давлением властей. В Белоруссии против нее возбуждены уголовные дела за призывы к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии) и создание экстремистского формирования и руководства им (ст. 361-2 УК Белоруссии). СК республики в октябре объявил Тихановскую в межгосударственный розыск.

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Светлана Тихановская

Тихановская заявляла, что хочет вернуться в Белоруссию, когда это будет для нее безопасно. В январе 2021 года она обратилась в ОБСЕ с просьбой помочь ей вернуться на родину.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», — указала она.

Автор
Михаил Котляр
Светлана Тихановская Белоруссия Time лидеры
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