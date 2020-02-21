МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Министр иностранных дел Украины считает, что некоторые положения документа выполнить невозможно. Он заявил, что минские соглашения «исчерпали себя» и не помогли урегулировать конфликт на юго-востоке Украины

Вадим Пристайко (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

«Сейчас 2020-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — сказал он.

По его словам, единственным достижением минских договоренностей стал обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого в сентябре 2019 года страны выдали друг другу по 35 человек.

Киев надеется убедить всех участников минских договоренностей в том, что документ «исчерпал себя» и требует изменений, сообщил глава МИД Украины. Он добавил, что новый документ будет проще для выполнения и эффективнее.

Отдельно Пристайко отметил пункт соглашений о восстановлении контроля Киева над границей с Россией в Донбассе после выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, восстановить контроль властей необходимо будет до выборов в регионе.