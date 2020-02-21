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МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Министр иностранных дел Украины считает, что некоторые положения документа выполнить невозможно. Он заявил, что минские соглашения «исчерпали себя» и не помогли урегулировать конфликт на юго-востоке Украины
Вадим Пристайко (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

«Сейчас 2020-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — сказал он.

По его словам, единственным достижением минских договоренностей стал обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого в сентябре 2019 года страны выдали друг другу по 35 человек.

Киев надеется убедить всех участников минских договоренностей в том, что документ «исчерпал себя» и требует изменений, сообщил глава МИД Украины. Он добавил, что новый документ будет проще для выполнения и эффективнее.

Отдельно Пристайко отметил пункт соглашений о восстановлении контроля Киева над границей с Россией в Донбассе после выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, восстановить контроль властей необходимо будет до выборов в регионе.

Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения
Политика

О том, что это положение минских договоренностей противоречит позиции украинских властей, высказывался ранее и президент страны Владимир Зеленский. В середине декабря 2019 года украинский лидер заявил о том, что минские соглашения требуют изменений. По его словам, это будет «очень сложно сделать», но необходимо. «Все меняется в нашей жизни», — сказал Зеленский, отметив, что с момента подписания соглашений прошло четыре года.

Кремль в ответ на это заявил, что вопрос изменения минских соглашений необходимо согласовывать, в первую очередь, с самопровозглашенными республиками. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова без этого «малоперспективно» обсуждать пересмотр договоренностей.

В своем интервью ТАСС в пятницу, 21 февраля, Владимир Путин сообщил, что идеи Владимира Зеленского об изменениях минских соглашений «вызывают вопросы».

Автор: Мария Лисицына
Теги: минские соглашение, МИД Украины
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