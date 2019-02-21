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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Оппозиция Венесуэлы заявила о переходе 11 дипломатов на сторону Гуаидо
С того момента, как Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, 11 венесуэльских дипломатов в США перешли на его сторону. Счета и активы страны в США заморожены
Хуан Гуаидо (в центре) (Фото: Andres Martinez Casares / Reuters)

Представители венесуэльской оппозиции в США сообщили, что американские активы и счета республики, в том числе банковские счета посольств и консульств Венесуэлы, заморожены, передает Reuters. На стороне оппозиции, утверждают они, оказались 11 венесуэльских дипломатов. 

О заморозке счетов журналистам рассказал Густаво Маркано, старший помощник посланника венесуэльской оппозиции в Вашингтоне. Он же отметил, что дипкорпус Николаса Мадуро в США прекратил работу. Всего в США находятся 56 дипломатов из Венесуэлы.

Представитель венесуэльской оппозиции в Вашингтоне Карлос Веккьо подтвердил агентству, что на сторону Гуаидо перешли 11 из 56 дипломатов. Эти дипломаты, по его словам, продолжат выполнять работу в интересах оппозиции.

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Выборы, отсрочка или война: сценарии политического кризиса в Венесуэле

Ранее 21 февраля стало известно, что Гуаидо поддержал военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос.

23 января председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признал ряд стран, в том числе США, Канада, Грузия, МИД Дании, а также страны Латинской Америки. Россия признает законным правительство Николаса Мадуро. Президент Путин заявлял, что переворот в Венесуэле был поддержан извне.

Авторы: Наталья Демченко, Георгий Тадтаев
Теги: Венесуэла, оппозиция, Заграничные счета
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