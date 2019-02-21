Оппозиция Венесуэлы заявила о переходе 11 дипломатов на сторону Гуаидо

С того момента, как Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, 11 венесуэльских дипломатов в США перешли на его сторону. Счета и активы страны в США заморожены

Хуан Гуаидо (в центре) (Фото: Andres Martinez Casares / Reuters)

Представители венесуэльской оппозиции в США сообщили, что американские активы и счета республики, в том числе банковские счета посольств и консульств Венесуэлы, заморожены, передает Reuters. На стороне оппозиции, утверждают они, оказались 11 венесуэльских дипломатов.

О заморозке счетов журналистам рассказал Густаво Маркано, старший помощник посланника венесуэльской оппозиции в Вашингтоне. Он же отметил, что дипкорпус Николаса Мадуро в США прекратил работу. Всего в США находятся 56 дипломатов из Венесуэлы.

Представитель венесуэльской оппозиции в Вашингтоне Карлос Веккьо подтвердил агентству, что на сторону Гуаидо перешли 11 из 56 дипломатов. Эти дипломаты, по его словам, продолжат выполнять работу в интересах оппозиции.

Ранее 21 февраля стало известно, что Гуаидо поддержал военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос.