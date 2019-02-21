Болтон сообщил о поддержке Гуаидо со стороны атташе Венесуэлы при ООН

Болтон сообщил о поддержке Гуаидо со стороны атташе Венесуэлы при ООН

Военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности главы государства. Об этом сообщил в своем Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, «военный выбрал демократию для венесуэльцев».

Ранее Болтон в интервью Fox News сообщал, что представители командования Вооруженных сил Венесуэлы проводят переговоры с республиканской оппозицией втайне от главы государства Николаса Мадуро.

23 января председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признал ряд стран, в том числе США, Канада, Грузия, МИД Дании, а также страны Латинской Америки.

Мадуро назвал его неконституционным президентом, а после объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии всех посольств и консульств в Венесуэле. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. В поддержку Мадуро выступили Россия, Куба, Турция, Боливия, Никарагуа, Сальвадор и Иран.