Заявления Путина по «Совету мира» и Гренландии. Спецэфир телеканала РБК
Президент России Владимир Путин сообщил, что получил приглашение Трампа в «Совет мира». Также он предложил передать $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств России и высказался о ситуации с Гренландией. Обсуждаем заявления Путина в спецэфире телеканала РБК.
