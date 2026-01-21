Заявления Путина по «Совету мира» и Гренландии. Спецэфир телеканала РБК

Президент России Владимир Путин сообщил, что получил приглашение Трампа в «Совет мира». Также он предложил передать $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств России и высказался о ситуации с Гренландией. Обсуждаем заявления Путина в спецэфире телеканала РБК.

Читайте РБК в Telegram.