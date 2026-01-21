 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин внес в Совфед кандидатуры заместителей генпрокурора России

Путин представил Совфеду кандидатов на должности замгенпрокурора — экс-прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и экс-главу прокуратуры Коми Сергея Бажутова
Сергей Табельский
Сергей Табельский (Фото: Прокуратура Краснодарского края)

На должности заместителей генпрокурора России планируют назначить бывшего прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и экс-главу надзорного ведомства Коми Сергея Бажутова. Представление президента России Владимира Путина о проведении консультаций для назначения Бажутова и Табельского поступило в Совфед, сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Рассмотреть их кандидатуры верхняя палата парламента собирается 27 января 2026 года в 11:30 мск на совместном заседании комитетов Совфеда.

В сентябре 2024 года бывший глава генпрокуратуры Игорь Краснов возглавил Верховный суд, а Александр Гуцан, тогда полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе, был назначен главой надзорного ведомства.

Путин говорил, что Гуцан «не новый человек в Генеральной прокуратуре», он ранее был заместителем генпрокурора, поэтому это его «родное ведомство». Глава государства призвал нового генерального прокурора приложить максимальные усилия для соблюдения интересов граждан.

Зампрокурора Мособласти Благородов возглавит главк в Генпрокуратуре
Политика
Александр Благородов

Бажутов родился в 1966 году в Кустанайской области Республики Казахстан. Получил образование на судебно-прокурорском факультете Свердловского юридического института, который закончил с отличием в 1991 году. Работать в органах прокуратуры начал в том же году в Приморском крае. Там он прошел карьерный путь от стажера до районного прокурора во Владивостоке.

В 2003 году был назначен заместителем прокурора Сахалинской области — начальником следственного управления, через два года — первым заместителем прокурора Камчатской области. В том же 2005 году стал главой надзорного ведомства. В 2006 году назначен прокурором Новгородской области, в 2011-м — Республики Коми.

О том, что Бажутов покидает свой пост в связи с повышением, стало известно в 2020 году. Тогда он получил должность начальника главного уголовно-судебного управления в генпрокуратуре.

Табельский — тоже выпускник Свердловского юридического института, он окончил его в 1993 году. С 1992 по 2009 год работал в прокуратуре Оренбургской области, там он начинал стажером, а закончил службу в должности первого заместителя прокурора Оренбургской области.

С 2009 по 2013 год работал прокурором Республики Калмыкия, затем еще четыре года — прокурором Калининградской области. С марта 2017 года назначен прокурором Краснодарского края. О том, что Табельский покинет этот пост из-за повышения, писало «Кубань Информ».

