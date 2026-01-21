В Берлине гражданку Украины задержали по подозрению в работе на Россию

Задержана гражданка Германии и Украины по подозрению в передаче российской разведке данных о дронах и об обороне. Обыски прошли в Бранденбурге и Мюнхене

Фото: Sven Kaeuler / dpa / Global Look Press

Сотрудники Федеральной уголовной полиции Германии 21 января задержали в Берлине гражданку Германии и Украины по подозрению в работе на российскую разведку, сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Федеральный суд выдал ордер на арест женщины, которую надзорное ведомство называет Илоной В., 30 декабря 2025 года. По версии следствия, гражданка Украины и Германии поддерживает «разведывательные контакты» с посольством России в Берлине как минимум с ноября 2023 года.

Она, предположительно, передавала информацию по украинскому конфликту, а также об участниках значимых политических событий, о местоположении объектов оборонной промышленности, об испытаниях дронов и планируемых поставках беспилотников на Украину.

Илона В. также обращалась к бывшим сотрудникам из Федерального министерства обороны, с которыми была лично знакома. Иногда обвиняемая помогала контактному лицу из российского посольства самостоятельно посещать политические мероприятия в Берлине под псевдонимами, чтобы установить там контакты, имеющие отношение к разведке.

Кроме того, были проведены обыски у нее дома и у двух других обвиняемых, находящихся на свободе. Речь идет о Бранденбурге и Мюнхене. Как сообщает Der Spiegel, две другие квартиры принадлежат бывшим сотрудникам Министерства обороны.

Задержания подозреваемых в шпионаже для российской разведки в Германии участились с 2022 года. Так, в апреле 2024 года Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России. Участие третьего мужчины было установлено позже через анализ чатов, уточнила Bild.

Высший земельный суд Мюнхена приговорил трех мужчин к различным срокам. Главный обвиняемый — 41-летний немецко-российский гражданин Дитер С. — получил шесть лет колонии. Суд счел, что он планировал диверсию в Германии — сход поезда с рельсов.

Двое его сообщников — Александр Й. (38 лет) и Алекс Д. (44 года) — получили соответственно полгода и год условно. Следствие считает, что оба помогали Дитеру С. в его действиях и также работали в интересах российских спецслужб.

Российские власти отвергают любые подозрения и обвинения в своей причастности к взрывам и другим подобным инцидентам на территории других стран.