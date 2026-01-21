 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Берлине гражданку Украины задержали по подозрению в работе на Россию

Задержана гражданка Германии и Украины по подозрению в передаче российской разведке данных о дронах и об обороне. Обыски прошли в Бранденбурге и Мюнхене
Фото: Sven Kaeuler / dpa / Global Look Press
Фото: Sven Kaeuler / dpa / Global Look Press

Сотрудники Федеральной уголовной полиции Германии 21 января задержали в Берлине гражданку Германии и Украины по подозрению в работе на российскую разведку, сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Федеральный суд выдал ордер на арест женщины, которую надзорное ведомство называет Илоной В., 30 декабря 2025 года. По версии следствия, гражданка Украины и Германии поддерживает «разведывательные контакты» с посольством России в Берлине как минимум с ноября 2023 года.

Она, предположительно, передавала информацию по украинскому конфликту, а также об участниках значимых политических событий, о местоположении объектов оборонной промышленности, об испытаниях дронов и планируемых поставках беспилотников на Украину.

Илона В. также обращалась к бывшим сотрудникам из Федерального министерства обороны, с которыми была лично знакома. Иногда обвиняемая помогала контактному лицу из российского посольства самостоятельно посещать политические мероприятия в Берлине под псевдонимами, чтобы установить там контакты, имеющие отношение к разведке.

Кроме того, были проведены обыски у нее дома и у двух других обвиняемых, находящихся на свободе. Речь идет о Бранденбурге и Мюнхене. Как сообщает Der Spiegel, две другие квартиры принадлежат бывшим сотрудникам Министерства обороны.

В Израиле задержали россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Ирана
Политика
Фото:Shutterstock

Задержания подозреваемых в шпионаже для российской разведки в Германии участились с 2022 года. Так, в апреле 2024 года Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России. Участие третьего мужчины было установлено позже через анализ чатов, уточнила Bild.

Высший земельный суд Мюнхена приговорил трех мужчин к различным срокам. Главный обвиняемый — 41-летний немецко-российский гражданин Дитер С. — получил шесть лет колонии. Суд счел, что он планировал диверсию в Германии — сход поезда с рельсов.

Двое его сообщников — Александр Й. (38 лет) и Алекс Д. (44 года) — получили соответственно полгода и год условно. Следствие считает, что оба помогали Дитеру С. в его действиях и также работали в интересах российских спецслужб.

Российские власти отвергают любые подозрения и обвинения в своей причастности к взрывам и другим подобным инцидентам на территории других стран.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Германия шпионаж прокуратура задержание разведка
Материалы по теме
The i Paper узнала об остановке обмена разведданными Европы с США
Политика
Задержание и показания задержанного за работу на разведку Украины. Видео
Политика
Глава разведки США опровергла данные Reuters о планах Путина по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Трамп заявил, что без победы США «вы все» говорили бы на немецком Политика, 17:30
Как перестать постоянно отвлекаться на смартфон. Советы прокрастинатолога Образование, 17:28
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине Политика, 17:27
Bloomberg раскрыл детали скандала на выступлении министра США в Давосе Политика, 17:22
Трамп заявил о разрушающемся «у нас на глазах» мире Политика, 17:22
Трамп пообещал не забирать Гренландию силой Политика, 17:20
Трамп предсказал Венесуэле «фантастически хорошее» ближайшее будущее Политика, 17:19
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
РФС назвал клубы, чаще всего проходившие допинг-контроль в 2025 году Спорт, 17:12
Трамп заявил о сокращении дефицита торговли США на 77% после пошлин Политика, 17:12
«Галс-Девелопмент» занял первое место в «Рейтинге работодателей России» Пресс-релиз, 17:12
Игрока ПСЖ и его супругу обвинили в торговле людьми Спорт, 17:09
Очевидцы рассказали о похожем за взрыв звуке обрушения ТЦ в Новосибирске
РАДИО
 Общество, 17:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Управленческая решетка Блейка — Моутон: стили руководства и суть модели Образование, 17:00