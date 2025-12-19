В Израиле задержали россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Россиянина заподозрили в съемке инфраструктурных объектов — портов, НПЗ и авиабазы, а также судов по заданию куратора из Ирана

Фото: Shutterstock

Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) и служба собственной безопасности Министерства обороны (МАЛМАБ) страны задержали гражданина России, выполнявшего фотосъемку инфраструктуры и судов в израильских портах. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на заявление обеих организаций.

Как уточняет издание, речь идет о 30-летнем Виталии Звягинцеве. Мужчина находился в Израиле в качестве иностранного работника. ШАБАК и МАЛМАБ считают, что он снимал объекты по заданию иранских разведывательных структур.

Мужчину задержали в начале декабря. Расследование показало, что с октября 2025 года он контактировал с куратором из иранской разведки: тот представился как Роман и утверждал, что живет в России.

По указанию этого мужчины Звягинцев под видом туриста выполнял разные задания по фотографированию инфраструктуры и судов в портах (в частности, Эйлата и Хайфы) на всей территории Израиля.

Задержанный также попытался снять прибрежную зону в Герцлии, но охранники вызвали полицию и он был отпущен после допроса и удаления фото. Звягинцев делал фотографии в порту Ашдода, снимал суда в порту Хайфы, а также ездил в парк Бенеш, чтобы сфотографировать нефтеперерабатывающие заводы в том же городе. Ему также было поручено снять американский военный корабль типа АМ и израильский военный корабль типа «Дольфин».

В качестве вознаграждения Звягинцев получал оплату в цифровой валюте, полагают следователи. 4 декабря он отправился снимать видео на авиабазе Рамат-Давид и был задержан сотрудниками службы безопасности. Это произошло до того, как ролики были отправлены заказчику.

По версии следствия, Звягинцев понимал, что просьбы куратора сфотографировать разные места в Израиле были заданиями по шпионажу от лиц, стремящихся навредить стране. Тем не менее он продолжал выполнять поручения.

Согласно предварительным данным, Звягинцев использовал два телефона для переписки с иностранным куратором и передачи материалов по заданиям и даже обсуждал с ним возможность уволиться с основной работы, чтобы продолжить сотрудничество.